Así es la sala de juegos de Vita, la hija de Cande Ruggeri: pelotero con tobogán, mini vestidor y muebles minimalistas

Cande Ruggeri abrió las puertas de la sala de juegos de Vita y dejó ver un ambiente diseñado a la medida de su hija, donde la fantasía convive con el orden y la calma visual. Lejos de los cuartos infantiles recargados de colores y estímulos, el espacio apuesta por una estética neutra, luminosa y funcional.

La habitación combina tonos beige, blanco y madera clara, creando una atmósfera serena que invita al juego sin sobreestimular. Cada elemento está pensado para que Vita pueda moverse con libertad, elegir a qué jugar y desarrollar su creatividad en un entorno seguro y acogedor.

Un mini vestidor de princesas y juguetes al alcance

Uno de los rincones más llamativos del cuarto es el pequeño placard ubicado a la altura de Vita. Allí, la hija de Cande Ruggeri guarda varios vestidos de princesa que puede usar cada vez que lo desee, fomentando el juego simbólico y la autonomía desde temprana edad.

Además, el espacio cuenta con una estantería repleta de juguetes pequeños inspirados en películas clásicas de Disney como La Bella y la Bestia, Pinocho y Mickey Mouse. A estos se suman algunos libros y una mini cocina de juguete, completando un abanico de opciones que estimulan la imaginación, la lectura y el juego de roles.

Un diseño minimalista y funcional

El componente más divertido del cuarto de juegos de Vita es, sin dudas, el tobogán que termina en una pequeña piscina de pelotas blancas. Este sector introduce el movimiento y el juego físico, permitiendo que Vita libere energía dentro de un entorno cuidado y visualmente armonioso.

La madera y los tonos neutros aportan calidez, mientras que la distribución del espacio favorece la circulación y el uso libre de cada rincón. Así, la sala de juegos de Vita se presenta como un espacio pensado para crecer con ella: funcional, estético y lleno de estímulos positivos, donde el diseño acompaña la infancia sin imponerse.