Cande Ruggeri apostó al butterfly bangs y marcó la tendencia capilar de la temporada

La modelo Cande Ruggeri decidió renovar su imagen con un corte que ya se perfila como uno de los grandes protagonistas de las tendencias de belleza de la temporada: el flequillo mariposa. Inspirado en los looks icónicos de los años 70, este estilo se caracteriza por su forma abierta, con mechones que enmarcan el rostro y aportan movimiento natural a la melena.

Con su habitual melena rubia y ondas suaves, Ruggeri compartió en sus plataformas el resultado del cambio, por el estilista Zacarias Guedes, y que no tardó en convertirse en tema de conversación entre sus seguidores y amantes de la moda. El butterfly bangs no sólo realza su look, sino que además refleja una tendencia más amplia que está floreciendo en el mundo de la belleza este año.

Cande se inspira en íconos de belleza de los años 70

Este tipo de flequillo no es un simple regreso estético: es parte de una corriente de moda que rescata lo mejor de décadas pasadas para reinterpretarlo de forma fresca y actual, aportando volumen, textura y una imagen femenina con movimiento.

El regreso de un clásico con aire renovado

El flequillo mariposa tiene sus raíces en los íconos de belleza de los años 70, cuando figuras como la actriz Farrah Fawcett lo popularizaron con un estilo glamuroso y relajado que se convirtió en símbolo de una era. Hoy, esta estética vuelve con fuerza, pero adaptada a las tendencias contemporáneas que privilegian la versatilidad y la naturalidad.

La modelo que marca tendencia

A diferencia del flequillo recto tradicional, que cae de manera uniforme sobre la frente, el butterfly bangs se caracteriza por ser más largo, desmechado y abierto hacia los costados, fusionándose con la longitud total del cabello. Este detalle hace que el estilo enmarque el rostro de forma suave y elegante, aportando un efecto de volumen que muchas buscan para revitalizar su imagen sin comprometer el largo de su melena.

¿Por qué el butterfly bangs es la gran tendencia 2026?

En 2026, la moda capilar se caracteriza por rescatar cortes con historia y reinterpretarlos con un toque actual. El flequillo mariposa o butterfly bangs encarna esta filosofía: combina textura, movimiento y versatilidad en un solo estilo que puede lucirse tanto en looks casuales como en estilismos más elaborados.

En el caso de Cande Ruggeri, el resultado no sólo fue un acierto estilístico, sino también una declaración de tendencia: su imagen con butterfly bangs está siendo replicada por especialistas en belleza y fans por igual, consolidándolo como uno de los cortes de cabello que dominarán los estilismos de este año.

