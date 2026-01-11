El look joya de Pampita que marca tendencia: brillo nocturno y glamour absoluto

Pampita volvió a confirmar por qué es un ícono indiscutido de la moda Desde Punta del Este, la modelo y conductora deslumbró con un look joya que sintetiza varias de las tendencias más fuertes del momento: brillo extremo, mini dress y elegancia nocturna. Una combinación que llevó con tal naturalidad que lo hace parecer sencillo.

El look de Pampita: brillos protagonistas y espíritu nocturno

El brillo total es una de las grandes apuestas del 2026, especialmente para looks de noche, eventos y celebraciones. Pampita se suma a esta corriente con un estilismo que captura la luz desde todos los ángulos, logrando un efecto impactante tanto en movimiento como en pose. La elección del tono metalizado, entre plateado y champagne, aporta lujo y modernidad, alejándose del brillo clásico y llevándolo a un terreno más fashionista.

Pampita comparte día a día sus looks desde Uruguay.

Pampita eligió un vestido corto íntegramente cubierto de paillettes y apliques espejados, una pieza que funciona como una auténtica joya en movimiento. De mangas largas y silueta ceñida al cuerpo, el diseño resalta la figura con un efecto segunda piel que potencia el glamour sin caer en excesos. El largo mini, clave esta temporada, equilibra y aporta su punto de sofisticación.

El beauty look acompaña con sutileza: peinado tirante con rodete bajo, prolijo y minimalista, ideal para dejar que el vestido sea el centro de la escena. En cuanto al maquillaje, optó por una piel luminosa, rasgos definidos y labios en tonos neutros, reforzando la elegancia natural que la caracteriza.

El look joya de Pampiya.

Las sandalias que complementan el look de Pampita

Para completar el estilismo, la modelo sumó sandalias de taco fino en tono metálico, un complemento perfecto que estiliza la figura y mantiene la coherencia del conjunto. El resultado es un look nocturno poderoso y sofisticado, ideal para fiestas, eventos exclusivos o celebraciones al aire libre.

Las sandalias que completaron el estilismo de Pampita.

De esta manera, Pampita demuestra que el brillo bien llevado no pasa de moda y que el look joya es una de las grandes claves para dominar la noche con estilo propio.