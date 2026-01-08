Lejos de la música, el nuevo proyecto que desvela a Soledad Pastorutti

En medio de agendas, escenarios y giras, Soledad Pastorutti también se permite imaginar otros caminos creativos. En diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS, la artista sorprendió al contar que desde hace tiempo trabaja, aunque de manera intermitente, en un proyecto muy distinto a la música: una serie o biopic inspirada en su propia historia familiar. No se trata de una idea reciente ni de una decisión impulsiva, sino de un deseo que fue tomando forma a partir de vínculos, recuerdos y una profunda necesidad de homenajear sus raíces.

El origen de ese impulso, contó, estuvo ligado a Gerardo Rozín, con quien compartió la conducción de La Peña de Morfi y con quien entabló una amistad cercana. Fue él quien insistió en que la historia de su padre y de sus dos hijas merecía ser contada en la ficción. “Empezamos a trabajar en eso, pero él se nos va y quedó ahí”, recordó la cantante, con la convicción de que, en algún momento, el proyecto va a ver la luz porque “hay mucho interés”.

Soledad Pastorutti y Gerardo Rozín en La peña de morfi

Soledad Pastorutti y el homenaje a sus padres

Cuando Maugeri le preguntó qué mensaje le gustaría dejar si esa serie finalmente se concreta, la respuesta fue inmediata y clara. Para Soledad, el corazón del relato está en sus padres, en la familia y en este país atravesado por la música. Especialmente en su papá, a quien describió como un soñador y un trabajador incansable que, siendo mecánico, un día decidió apostar por un proyecto que muchos consideraban una locura.

En ese recuerdo apareció una comparación que la emocionó: la historia de las hermanas Williams y la manera en que su padre confió en las dos por igual. Algo muy similar a lo que, según contó, vivió ella con su hermana en su propia casa. “Nunca hubo una diferencia”, dijo, al recordar que incluso las vestían iguales, marcando una crianza basada en la igualdad, el acompañamiento y la confianza en los sueños de cada una.

Para Soledad, ese es el verdadero legado que quisiera transmitir: la idea de que se puede, de que vale la pena apostar, de que el camino se construye mejor cuando hay alguien que cree en vos desde el primer día.

Soledad Pastorutti y los valores que la sostienen

Con la misma emoción, la artista vinculó ese mensaje con su presente como madre. Habló de sus hijas, Antonia y Regina, de sus personalidades fuertes, de su carácter, de las ganas de ir por lo que desean. “Me gusta que se defiendan”, dijo, aunque también reconoció que muchas veces intenta bajarlas a tierra. En esa dinámica familiar, vuelve a aparecer la misma enseñanza: acompañar sin imponer, sostener sin marcar diferencias.

Soledad Pastorutti en +CARAS

Para ella, la familia no es solo un refugio afectivo, sino también una plataforma para animarse a soñar. Y eso se extiende a los amigos, a las personas que caminan al lado en los momentos clave. “Los sueños, el ‘se puede’, son historias universales”, reflexionó en +CARAS, dejando en claro que su proyecto no busca contar solo su vida, sino hablar de valores que atraviesan a muchas familias.

Sobre el final, Soledad dejó una frase que resume su mirada sobre el éxito. Para ella, el aplauso es pasajero y se diluye con el tiempo. Lo verdaderamente importante es llegar al final de la vida con los afectos cerca. “Yo voy a ser exitosa si los tengo a ellos conmigo”, dijo, marcando que, más allá de la música, ese es el proyecto que más la desvela.