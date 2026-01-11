Thiago Medina reveló el motivo por el que todavía vive con Daniela Celis y lo destrozaron: "Desagradecido"

A tres meses del terrible accidente que sufrió mientras circulaba con su moto en General Rodríguez, Thiago Medina apareció sorpresivamente en sus redes sociales y habló a corazón abierto ante sus más de 1,6 millones de seguidores. Allí, el influencer contó cómo está atravesando esta dura etapa de su vida, donde aún sigue recuperándose. Sin embargo, al parecer, el ex Gran Hermano estaría atravesando por una difícil situación familiar y personal que hace replantearse su vida en pareja con Daniela Celis.

Thiago Medina a corazón abierto

Desde que fue dado de alta, Thiago Medina vive en la casa que compartía junto a Daniela Celis y sus pequeñas gemelas de casi dos años. Según contó en una entrevista brindada en el programa Cortá Por Lozano (Telefe) esta fue una decisión consensuada por la pareja, quien decidió volver a apostar al amor tras haber estado separados. En otras palabras, este grave hecho los unió nuevamente como novios, incluso el influencer de 22 años le había propuesto casamiento a Pestañela.

Thiago Medina | Instagram

No obstante, al parecer, las cosas no estarían funcionando como lo soñaron. En reiteradas oportunidades, el ex GH confesó que el haber estado en estado de coma y al ver las cicatrices que le dejaron las múltiples operaciones a las que fue sometido, entró en un fuerte estado de depresión. Pero, el amor de sus hijas, Laia y Aimé, junto con el acompañamiento de su compañera de vida, lo impulsan a salir adelante.

En este marco, el vínculo entre los hermanos del joven y la madre de las menores parece estar pendiente de un hilo. Según su propio testimonio, él es el que siempre va a visitar a su familia. Si bien confesó que ellos estuvieron todo el tiempo animándolo y dándole su contención para que salga adelante, Thiago señaló que tuvo que fingir que estaba todo bien entre su clan y la panelista. “Porque la gente se siente bien. Porque la pasé para el or... yo no tengo nunca mucho tiempo y cuando tengo me gusta ir para allá para despertarme, hablar con ellos, pasarla bien”.

Daniela Celis y Thiago Medina | Instagram

La frase de Thiago Medina que causó enojo en las redes

Las secuelas físicas de Thiago Medina están a la vista y para recuperar el cien por ciento de su autonomía, necesita paciencia y rehabilitación. Es por esta razón que Daniela Celis es quien sale a trabajar mientras él se ocupa en tiempo completo de las gemelas. Fue en este momento en el que rompió en llanto al comparar cómo es él como padre y cómo fue su dura infancia. “Yo haría todo lo que no hicieron conmigo, yo estaría ahí para apoyarla, yo estaría ahí para acompañarla, para aconsejarla, para decirle si está bien, si está mal, yo no lo veo lejos de ella, mis hijas las amo con toda mi vida”, sostuvo. Acto seguido, contó: “Yo por más que no haya tenido a alguien que sea así que esté ahí conmigo que me esté apoyando que me enseñe cosas que tuve que aprender solo que todo padre, toda madre te enseña bueno, yo no. Nadie me enseñó, yo tuve que aprender solo y hacerme solo”.

En estas confesiones, lo que llamó la atención de sus seguidores fue que nunca habló de Daniela Celis como parte importante de su vida. "Estoy viviendo con Daniela por las nenas", lanzó tajante. Esta frase fue demoledora para aquellos que vieron el esfuerzo de la modelo para acompañarlo durante este proceso de recuperación.

Como era de esperarse, los usuarios al ver el stream de Thiago Medina estallaron en su contra señalando su falta de lealtad con Daniela Celis. Frases tales como: “Pobre Daniela como se banca a este mal agradecido”; “Es un vividor. Ella se merece más pero bueno "; "Desagradecido "; y “La flaca se bancó la internación, cirugía y que casi dos nenas queden sin padre para que el boludo este diga esto”, se replicaron en la caja de comentarios. Por su parte, hubo quienes valoraron su valentía de expresar sus sentimientos y resaltaron su coraje de criar a dos nenas chiquitas intentando revertir su historia de vida y apostando porque Laia y Aimé crezcan con sus papá juntos.

NB