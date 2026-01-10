Pampita eligió el conjunto tejido más chic del verano para sus días de playa

Pampita volvió a marcar tendencia desde Punta del Este con un look fresco, sofisticado y absolutamente veraniego. Fiel a su estilo relajado pero siempre elegante, la modelo eligió un conjunto tejido que se convirtió en el aliado ideal para los días de sol, arena y mar.

Pampita y el conjunto tejido que se impone en la playa

La protagonista del outfit de Pampita fue una túnica larga de tejido liviano, en un tono amarillo pastel que realza el bronceado y transmite calma y luminosidad. De silueta amplia y caída fluida, el conjunto se destaca por su textura artesanal y su movimiento natural, ideal para llevar sobre la bikini sin resignar estilo. El diseño, etéreo y elegante, acompaña cada paso y suma un aire bohemio chic, perfecto para una jornada de playa o un after beach esteño.

Pampita deslumbró con un conjunto tejido amarillo

Debajo, la conductora apostó por una bikini verde oliva, un color que se consolida como uno de los favoritos de la temporada. El modelo, simple y clásico, aporta equilibrio al look y refuerza la impronta natural del conjunto. La combinación entre el verde y el amarillo suave logra un contraste armónico y veraniego.

Entre los accesorios, se llevó todas las miradas un sombrero de ala recta, confeccionado en fibra natural y decorado con una guarda de pequeños detalles en tonos vibrantes. Un complemento clave no solo para protegerse del sol, sino también para elevar cualquier outfit de playa. Pampita lo combinó con anteojos de sol de marco claro y lentes oscuras, un infaltable para los días al aire libre.

Los detalles del conjunto tejido de Pampita

En cuanto al beauty look, la modelo optó por un peinado natural, con el pelo suelto y ligeramente despeinado por el viento, reafirmando esa estética effortless que la caracteriza. El maquillaje, casi imperceptible, acompañó la propuesta fresh con piel luminosa y rasgos al natural.

Con este estilismo, Pampita vuelve a demostrar que el tejido liviano, los tonos suaves y los accesorios bien elegidos son la clave para lograr un look de playa elegante, cómodo y en tendencia.