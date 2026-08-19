Emilia Attias eligió el pantalón que será tendencia: tiro bajo, satinado y con frunce

Emilia Attias deslumbró, una vez más, a sus seguidores de las redes sociales con un jugado look en el que un pantalón tiro bajo, satinado y con frunce es el verdadero protagonista. Esta prenda es una de las tendencias que se viene y por eso la artista no dudó en sumarla a su estilismo.

Emilia Attias recupera el pantalón tiro bajo y lo reversiona

Emilia Attias volvió a demostrar su fuerte impronta fashionista con un look que combina sensualidad, sofisticación y una de las tendencias que pisa fuerte esta temporada. La actriz lució un pantalón gris satinado que se convirtió en el gran protagonista de su outfit y que recupera una de las prendas más buscadas por las amantes de la moda: el tiro bajo.

El pantalón se destaca por su acabado satinado y efecto brillante, una textura que aporta una cuota de elegancia y transforma una prenda de inspiración casual en una alternativa ideal para un look más sofisticado. Además, su tono gris metalizado suma una estética moderna y versátil que permite combinarlo tanto con prendas básicas como con opciones más llamativas.

Emilia Attias

Uno de los detalles que marca la diferencia es el frunce ubicado en la parte posterior, que genera un efecto de volumen y le da movimiento a la silueta. Este recurso de diseño convierte al pantalón en una pieza protagonista y suma un toque sensual al estilismo.

Fiel a su estilo, Emilia Attias llevó el pantalón de tiro bajo dejando parte de la zona de la cintura y el abdomen al descubierto. Su atuendo reafirma el regreso de esta tendencia que, después de varios años en segundo plano, volvió a instalarse entre las propuestas de moda y los looks de celebrities.

Emilia Attias

Un look minimalista y moderno: remera negra y pantalón tiro bajo satinado

La clave está en combinar el tiro bajo con prendas que equilibren la silueta. En este caso, Emilia Attias escogió una remera negra de manga corta, entallada y de largo corto, que acompaña perfectamente la línea del pantalón y permite que el diseño de la cintura quede a la vista. El contraste entre el negro de la parte superior y el gris satinado del ítem genera un estilismo de estética minimalista pero con mucha presencia. Asimismo, la combinación de colores neutros también permite que toda la atención recaiga sobre la textura brillante y el particular frunce del diseño.

Emilia Attias

Con esta elección, Emilia Attias demuestra que no hace falta sumar demasiados elementos para lograr un look impactante. Un pantalón de confección especial, una remera básica y una paleta de colores sobria fueron suficientes para crear un estilismo equilibrado y sofisticado, con una impronta moderna y sensual que le permitió llevar una de las tendencias del momento con mucha personalidad.

El outfit también confirma que las texturas satinadas y los acabados metalizados, especialmente en piezas que buscan darle una vuelta de sofisticación a los básicos, comienzan a ganar terreno. De esta manera, Emilia Attias eligió el pantalón que será tendencia: tiro bajo, satinado y con frunce.