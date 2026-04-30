Eva Bargiela confirma la tendencia más audaz de la temporada: bermuda denim y botas altas

Eva Bargiela se animó a la tendencia más audaz de la temporada otoño invierno y cautivó a sus seguidores de las redes sociales. La modelo apostó por una fórmula poco convencional que se impone con fuerza en el street style y promete ser uno de los combos estrella del guardarropa en los días fríos.

Botas altas y bermuda denim: Eva Bargiela impone el mix más trendy

Eva Bargiela volvió a dar cátedra de estilo durante sus vacaciones en Madrid, donde se encuentra disfrutando de unos días en familia junto a Gianluca Simeone y su hijo Faustino. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió postales íntimas de su viaje y acompañó las imágenes con una frase que resume su estadía en Europa.

"Estos días, descanso, mucho amor, los 6 meses de Faustino y su curiosidad por la comida", escribió en su red social. En medio de ese clima relajado, uno de los looks que eligió para una salida nocturna captó especialmente la atención y la volvió a posicionar como referente fashionista.

Eva Bargiela

Eva Bargiela apostó por una combinación que viene ganando terreno en el street style internacional: botas altas con pantalón bermuda oversize, un mix audaz y súper trendy que equilibra volúmenes y redefine las proporciones clásicas. Tal como se puede ver en la fotografía, la influencer luce una bermuda denim en tono oscuro, de calce amplio y largo por debajo de la rodilla, con una silueta recta que remite a la sastrería relajada pero en clave urbana.

Este tipo de prenda, más holgada y estructurada, se encuentra dentro de la la tendencia oversize, ya que aporta movimiento y un aire casual. Para contrastar ese ese estilo oversize, Eva Bargiela sumó unas botas negras de caña alta, bien ajustadas a la pierna y con taco, que cumplen un rol fundamental: estilizan, alargan visualmente la figura y generan una línea continua desde la rodilla hacia abajo. Este recurso es uno de los secretos de la tendencia, ya que evita “cortar” la silueta y logra un efecto mucho más armónico.

Gianluca Simeone y Eva Bargiela

Layering: la moda que completó el look chic urbano de Eva Bargiela

En la parte superior, Eva Bargiela eligió una campera de cuero marrón, de corte oversized y con cuello amplio tipo protagonista, una pieza que suma carácter y refuerza la impronta moderna del look. El cuero, además, aporta textura y eleva el outfit, llevándolo hacia un registro más nocturno. Como complemento, agregó una cartera al hombro en tono suela, que dialoga con la gama cálida del abrigo y brinda armonía visual.

Eva Bargiela

La superposición de capas, más conocida como Layering, suma profundidad estética. La campera de cuero, combinada con una base neutra por debajo, funciona como una pieza statement que le da identidad al atuendo. Esta tendencia, que mezcla texturas, colores y formas, tiene la ventaja de ser versátil: puede adaptarse a outfits más relajados con zapatillas o volverse sofisticada con botas de taco, como en el caso de Eva Bargiela. También permite jugar con estilos y distintos materiales como en su caso fue el denim y el cuero.

De esta manera, Eva Bargiela confirma la tendencia más audaz de la temporada: botas altas y bermuda denim. Una propuesta que rompe con las fórmulas tradicionales, apuesta al contraste de volúmenes y redefine la silueta con un aire moderno y sofisticado.