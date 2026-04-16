La simpática foto con la que Eva Bargiela mostró la nueva etapa de su hijo: "¡Se asoma!"

Faustino Simeone es uno de los bebés de celebridades más observados de todos. Su mamá, Eva Bargiela, es una influencia en la moda y el estilo de vida minimalista y elegante, que acumula una comunidad de más de 500 mil seguidores. Sin embargo, desde el nacimiento de su hijo, no dudó en cambiar su contenido, para ayudar a las mamás y dar consejos del crecimiento de los pequeños, a medida que ella comparte su experiencia. En las últimas horas, posteó una simpática foto con la que compartió la nueva etapa de su hijo.

Eva Bargiela, Faustino Simeone

La emocionante nueva etapa de Faustino, el hijo de Eva Bargiela: "¡Se asoma!"

Eva Bargiela está orgullosa de todos los grandes pasos que da su hijo, Faustino. Es por eso que lo incentiva a vivir experiencias magníficas, como ir a alentar a la Selección, un día en el campo con animales o viajes por el mundo. Sin embargo, también se emociona por las etapas que va pasando y que delantan el crecimiento del bebé. En las últimas horas, emocionó a todos sus seguidores, al mostrar cómo comenzaba a crecerle su primer dientito.

En sus historias de Instagram, mostró a su bebé sonriendo en su carrito. El pequeño hacía una especia de sonrisa divertida y simpática que se robó el corazón de todos los usuarios. De esta manera, y junto a dos emojis tiernos, escribió: "Y por acá se asoma su primer dientito". En la parte inferior, se puede notar la puntita de un incisivo, haciendo que una nueva etapa marcara su crecimiento. Los seguidores respondieron con ternura a la postal, y no dudaron en felicitarla.

La emocionante nueva etapa de Faustino, el hijo de Eva Bargiela

Tras su día en el campo, Faustino y Eva Bargiela se van de viaje

La sonrisa y felicidad de Faustino en las últimas historias no solo es debido a los juegos y sesiones de diversión que tiene con sus padres. Eva Bargiela reveló que, tras un día en el campo y sus salidas familiares a la cancha, se irá de viaje junto a su bebé.

En sus historias de Instagram, compartió las primeras fotografías en el aeropuerto, con su niño en brazos, y compartiendo la sonrisa con él. Ambos lucían un look match de colores terrenales, en tonalidades marrones y beige. Por un lado, el bebé tenía un body cómodo de ositos tiernos. Por el otro, la modelo apuntó a un conjunto deportivo de jogging en composé, para disfrutar del largo viaje. Por el momento, no revelaron destino, pero la emoción en sus seguidores creció.

Faustino y Eva Bargiela se van de viaje

Entre viajes, días divertidos y nuevas etapas, Faustino Simeone crece en un ámbito de amor y cariño, y Eva Bargiela lo comparte con su comunidad. Los usuarios de las redes sociales se sorprendieron con la simpática foto con la que compartió que a su bebé le estaban creciendo sus primeros dientitos. Los comentarios la acompañaron y felicitaron, mientras que viralizaron la noticia, siguiendo con la felicidad que ella misma mostró en sus redes sociales.

A.E