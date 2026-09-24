Flor Torrente apostó por el traje de lino en el color que es tendencia esta primavera

Flor Torrente conquistó a sus seguidores de las redes sociales con una propuesta de inspiración sastrera, que combina elegancia y frescura. Además, su look se suma una de las grandes apuestas cromáticas de la temporada y es perfecto para llevar esta primavera.

Flor Torrente mostró cómo llevar el look sastrero ideal para la primavera

Flor Torrente volvió a demostrar que la sastrería también puede tener una versión liviana y femenina con un look que apuesta de lleno por el rosa pastel. La actriz eligió un conjunto de lino compuesto por blazer y pantalón, una dupla clásica que esta vez se actualiza a través de una tonalidad suave y una silueta relajada.

En la imagen que compartió en sus historias de Instagram se puede observar que el blazer de lino se destaca por su estructura de inspiración masculina, con solapas clásicas, cierre frontal de un botón y bolsillos con tapa. La prenda mantiene una línea prolija pero sin resultar demasiado rígida, una de las claves para llevar la sastrería durante los meses más cálidos.

Flor Torrente mostró cómo llevar el look sastrero de la primavera



El pantalón, en el mismo tono, completa el efecto de total look monocromático. De tiro alto y con una silueta amplia que cae hasta el piso, este diseño aporta movimiento y acompaña la estética relajada del conjunto. Sin dudas, la elección de llevar ambas piezas exactamente en la misma gama genera una imagen uniforme y sofisticada.

El look de Flor Torrente refleja otra transformación de la sastrería: los trajes dejan atrás parte de su rigidez para incorporar cortes más amplios, tejidos livianos y una actitud mucho más relajada. El lino se convierte así en uno de los aliados naturales de esta estética.

Rosa pastel, el color tendencia de esta primavera

Más allá de la elección de las prendas, el gran protagonista del estilismo de Flor Torrente es el rosa pastel. Lejos de quedar asociado únicamente a propuestas románticas, esta temporada el tono aparece en prendas de líneas más estructuradas y modernas, especialmente en conjuntos sastreros.

De hecho, el rosa pastel se encuentra entre las tonalidades destacadas de la primavera-verano, tanto en pasarela como en propuestas de moda cotidiana. En el caso de Flor Torrente, este color logra suavizar la estructura tradicional del traje mientras que el lino aporta una textura natural y fresca.

Flor Torrente eligió el rosa pastel, el color tendencia de esta primavera



El rosa suave admite distintas combinaciones y puede utilizarse tanto en un total look como en pequeñas dosis. Para una propuesta más minimalista, se combina con blanco, nude, beige o tonos arena, mientras que quienes busquen un contraste mayor pueden sumarlo a colores más intensos.

Otra alternativa es incorporar el rosa pastel únicamente a través de una prenda o accesorio y combinarlo con básicos neutros. Esta versatilidad es precisamente una de las razones por las que el tono vuelve a instalarse con fuerza esta primavera. Flor Torrente, en cambio, se animó a llevarlo de pies a cabeza y convirtió al traje de lino rosa pastel en el eje absoluto de su estilismo. Lo completó con sandalias delicadas y dejó que el conjunto fuera el protagonista. El resultado es una interpretación fresca de la sastrería: elegante, femenina y relajada.

De esta manera, Flor Torrente apostó por el traje de lino en el color que es tendencia esta primavera: el rosa pastel. Su look también incorporó grandes códigos de la temporada: el lino y la nueva forma de llevar la clásica sastrería en clave fresca y actual.