El look de Flor Torrente que adelanta una de las grandes tendencias de la primavera

Flor Torrente apostó por un look que adelanta una de las grandes tendencias de la primavera. En medio de una salida para disfrutar del cielo despejado, la actriz se mostró con un conjunto en tono pastel que confirma una de las claves de la próxima temporada.

Flor Torrente se sumó a la tendencia de las transparencias con un look primaveral

Las transparencias vuelven a convertirse en protagonistas y Flor Torrente ya tiene la fórmula para llevarlas con un aire sofisticado y femenino. La hija de Araceli González eligió un outfit en tonos claros, con una estética delicada que juega con la piel a la vista sin perder elegancia.

El elemento central de su look es una camisa liviana y translúcida, de manga larga y silueta relajada, en color amarillo manteca que deja entrever el cuerpo y suma un efecto etéreo. Debajo, la propuesta se completa con un top tipo bandeau en blanco y una falda larga de cintura baja, también confeccionada en un material que permite vislumbrar sutilmente la piel.

Flor Torrente se sumó a la tendencia de las transparencias con un look primaveral



La elección de una paleta en blanco, manteca y amarillo muy pálido potencia todavía más esa sensación de liviandad. Son colores asociados a los meses más cálidos y que, combinados con telas ligeras, construyen una imagen fresca y luminosa.

El resultado es fresco, sensual y elegante, y demuestra que las transparencias no necesariamente tienen que ser estridentes: también pueden incorporarse al guardarropa cotidiano desde una versión más suave. La clave está en encontrar el equilibrio entre las prendas que dejan ver la piel y aquellas que funcionan como base del conjunto.

Después de varias temporadas en las que las prendas transparentes ganaron terreno en las pasarelas y en las alfombras rojas, la tendencia se instala con fuerza de cara a la primavera. Gasas, tejidos calados, encajes y telas translúcidas aparecen como recursos para revelar estratégicamente el cuerpo y construir looks que juegan con lo que se muestra y lo que se oculta.

Lejos de tratarse únicamente de una apuesta para eventos de noche, las transparencias también pueden incorporarse a estilismos urbanos como lo hizo Flor Torrente con su atuendo en color amarillo manteca y blanco. Cabe destacar que esta paleta suaviza el efecto de la transparencia y aportan una estética más delicada.

Flor Torrente mostró cómo llevar las transparencias de forma elegante

Flor Torrente encontró una manera elegante y delicada de llevar una de las tendencias que promete dominar la primavera. La empresaria apostó por prendas confeccionadas en telas livianas y translúcidas, combinadas con tonos claros y básicos que equilibran el efecto de la piel a la vista.

Transparencias: Flor Torrente apuesta a una versión sofisticada de esta tendencia



Una propuesta que demuestra que las transparencias también pueden incorporarse a looks sofisticados y femeninos sin perder naturalidad. Además, anticipa una de las grandes consignas de la primavera: la sensualidad estará en dejar ver la piel, pero siempre de manera sutil y estratégica. La clave estará en elegir qué mostrar, cómo combinarlo y, sobre todo, encontrar el equilibrio para que la transparencia se convierta en un recurso de estilo y no en el único protagonista del look.

De esta manera, el look de Flor Torrente que adelanta una de las grandes tendencias de la primavera demuestra que las transparencias pueden incorporarse de manera elegante y sofisticada. Con prendas livianas, tonos claros y una superposición estratégica, la modelo logró un outfit fresco y femenino que deja la piel a la vista de forma sutil.