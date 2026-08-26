De Valeria Mazza y Flor de la V a Flor Torrente y Paloma Cepeda: los looks del segundo día de la BAFWEEK

Valeria Mazza, Flor de la V, Flor Torrente y Paloma Cepeda fueron algunas de las figuras que se hicieron presentes en el segundo día de la BAFWEEK, acompañando las propuestas de diseñadores que mostraron sus colecciones primavera-verano. La jornada reunió moda y espectáculo en un mismo escenario, con pasarelas que destacaron por su creatividad y por la presencia de invitados que aportaron su impronta.

Los mejores looks del segundo día de la BAFWEEK: De Valeria Mazza y Flor de la V a Flor Torrente y Paloma Cepeda

El segundo día de la BAFWEEK reunió a figuras destacadas de la moda y el espectáculo en una jornada que presentó las nuevas colecciones primavera-verano. La pasarela se convirtió en un espacio de encuentro entre diseñadores y celebridades, donde cada desfile aportó su propia visión y estilo, consolidando al evento como uno de los más relevantes de la temporada.

Flor Torrente en el desfile de Pucheta-Paz

Graciela Borges en el desfile de Pucheta-Paz

El desfile de Pucheta-Paz, bajo la dirección creativa de Gustavo Pucheta y Fabián Paz, presentó la colección Anatomía, inspirada en el cuerpo humano como estructura esencial de la indumentaria. Las prendas recorrieron un amplio guardarropa que incluyó camisas, pantalones, faldas, vestidos y piezas de sastrería geométrica, con materiales que alternaron rigidez y movimiento. La paleta cromática retomó tonos clásicos como negro, azul, beige y blanco, combinados con acentos tierra.

Franco Poggio, Lizardo Ponce y Benicio Gravier en el desfile de Pucheta-Paz

Valeria Mazza y Flor de la V en el desfile de Pucheta-Paz

La velada contó con la presencia de Valeria Mazza, Flor de la V, Flor Torrente, Lola Latorre, Benicio Gravier, Lizardo Ponce, Graciela Borges, Cami Mayan y Marta Fort, entre otros invitados. La puesta en escena reforzó la idea de un regreso a las bases, con siluetas que acompañaron la figura y reflejaron la impronta de la colección como punto de partida del diseño. La participación aportó un marco especial a la presentación, que se destacó en el segundo día de la BADWEEK.

Flor Torrente en el desfile de Valentina Schuchner

La propuesta de Valentina Schuchner se presentó bajo el nombre Oda al Olvido, una colección que reinterpreta tipologías clásicas de novia y corsetería desde una mirada contemporánea. El trabajo se inspiró en ajuares históricos y en la obra textil de Louise Bourgeois, con piezas que combinan algodón puro, bordados y superposiciones. La paleta incluyó rojo, negro y rosa, colores que buscaron simbolizar emociones y reivindicar lo femenino.

Todas las fotos de los desfiles del segundo día de la BAFWEEK

El desfile de Schuchner se distinguió por su tono íntimo y confesional, con prendas que dialogaron entre tradición y modernidad. La propuesta buscó repensar la identidad femenina y los objetos que se guardan como parte de la memoria colectiva. Nacho Elizalde, Flor Torrente, Online Mami, Mimi y Serena Varan fueron algunos de los invitados que acompañaron la velada, reforzando la conexión entre moda y cultura en la pasarela.

Nacho Elizalde en el desfile de Valentina Schuchner

La marca Las Pepas cerró la jornada con una puesta en escena inspirada en la estética retro de Los Feliz, recreando una pequeña calle con fachadas vintage y elementos urbanos. El desfile se desarrolló como una secuencia de escenas cinematográficas, donde cada salida representó un nuevo momento de la historia. La atmósfera cálida y lúdica convirtió al público en parte del set, reforzando la identidad urbana de la marca.

Paloma Cepeda en el desfile de Las Pepas

Milagros Schmoll en el desfile de Las Pepas

La colección de Las Pepas reafirmó su estilo contemporáneo con prendas versátiles y funcionales, pensadas para la vida cotidiana con un toque sofisticado. Laurita Fernández, Anita Espasandín, Paloma Cepeda, Sofía Gala y Milagros Schmoll fueron algunas de las figuras que se hicieron presentes, aportando su impronta a una velada que combinó moda y espectáculo. La propuesta consolidó a la marca como un referente de la moda argentina, con un desfile que atrajo la atención.

Sofía Gala en el desfile de Las Pepas

Laurita Fernández y Anita Espasandín en el desfile de Las Pepas

El segundo día de la BAFWEEK mostró la diversidad de propuestas que caracterizan a la moda argentina, con colecciones que van desde lo clásico hasta lo experimental. Valeria Mazza, Flor de la V, Flor Torrente y Paloma Cepeda fueron parte de una jornada que reunió diseño, estilo y figuras destacadas en un mismo escenario. La pasarela se consolidó como un espacio donde la moda se conecta con la cultura y donde cada desfile aporta su propia visión de la temporada.

VDV