miércoles 16 de septiembre del 2026
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GONE presentó su nueva colección “Nada de Noche”

La marca de seda presentó su nueva colección que propone un recorrido emocional, de la negación a la aceptación.

Gone presentó su nueva colección “Nada de Noche”
La nueva colección de GONE propone un recorrido por la aceptación emocional | CARAS

La marca argentina de seda natural GONE creada por Gonzalo Andrade presentó su nueva colección "Nada de Noche", en el marco de Designers. En su quinto desfile en los estudios de Canal Nueve, propone un recorrido por la aceptación emocional y parte de una idea tan simple como profunda: todo lo que no fue también nos forma.

Los mejores looks de “Nada de Noche” de GONE

Gone presenta
Colección "Nada de Noche" de GONE, una propuesta emocional.
Gone presenta
Colección "Nada de Noche" de GONE, una propuesta emocional. 

La colección recorre ese trayecto emocional —de la negación a la aceptación— como un proceso de sanación, donde el dolor deja de esconderse para integrarse como una parte más de quien lo atraviesa. El "lujo sensible", acompaña con sutileza, priorizando la conexión emocional, la comodidad y la versatilidad. 

 

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