De Araceli González y Florencia Torrente a Cande Ruggeri: los looks de las famosas en el desfile de Gone

Araceli González, Florencia Torrente y Cande Ruggeri dijeron presente en el desfile de GONE, realizado en el marco de DESIGNERS. Las tres se destacaron entre las figuras que acompañaron la presentación de “Nada de Noche”, la nueva colección de la firma argentina, y apostaron por estilismos muy diferentes entre sí.

Desfile GONE

La propuesta estuvo atravesada por prendas de siluetas fluidas, transparencias y una mirada artesanal que se reflejó también en algunos de los looks elegidos por las invitadas. Entre las figuras que llamaron la atención estuvieron las tres modelos, cada una con una interpretación propia de las tendencias que dominaron la pasarela.

Araceli González, Florencia Torrente y Cande Ruggeri deslumbraron con sus looks

Araceli González apostó por una combinación casual y de aire retro. La actriz llevó una blusa oversized en tono bordó, con mangas muy largas y voluminosas, cuello alto y una caída amplia que aportó movimiento a la silueta. La parte superior contrastó con un jean azul de pierna muy amplia y acampanada, que reforzó la inspiración setentosa del conjunto.

Por otro lado, Florencia Torrente eligió una propuesta completamente diferente, con las transparencias como protagonistas. La modelo llevó un conjunto en tono marfil compuesto por un top tipo bustier y una prenda translúcida de mangas largas, con pequeños botones y cuello con volados. La falda larga mantuvo la misma estética, con un tejido liviano, textura arrugada y una caída irregular que se extendía hasta el piso. El juego de capas permitía ver parte de la prenda interior y de la piel, mientras que las sandalias en tono violáceo aportaron un pequeño contraste al estilismo.

Araceli González, Flor Torrente y Cande Ruggeri en el desfile de GONE

Cande Ruggeri también eligió las transparencias, aunque desde una propuesta más sensual y desestructurada. La modelo llevó un vestido corto en tonos gris topo construido a partir de distintas capas de tejido semitransparente. La parte superior combinó una malla translúcida de manga larga con drapeados irregulares que envolvían el torso y generaban una silueta asimétrica. En la cintura, las capas de tela se anudaban y caían hacia un costado, mientras que la falda corta e irregular se prolongaba en diferentes capas que formaban una liviana cola.

Así se vivió el desfile de GONE

El evento de GONE presentó "Nada de Noche" su quinta colección. El evento reunió poco más de 500 personas entre celebrities, influencers y medios. La propuesta de Gonzalo Andrade estuvo inspirada en la melancolía, la transmutación y la aceptación, con la idea de que aquello que no fue también puede formar parte de lo que somos.

Camila Milessi, Emiliano Blanco, Lina Cameli y Mara Lorenzon en el desfile de GONE

Vanesa Strauch, Mauara Mariussi Reynal y Flor Torrente en el desfile de GONE

Así se vivió el desfile de GONE

Así se vivió el desfile de GONE

Así, las tres elecciones de las modelos mostraron estilos bien diferenciados frente a una misma propuesta de moda: Araceli González se inclinó por el volumen y el espíritu retro, mientras que Florencia Torrente y Cande Ruggeri exploraron las transparencias desde dos versiones distintas, una más etérea y romántica y otra más sensual y descontracturada.

Créditos: Grupo Mass