Fabián Cubero mostró el catering del cumpleaños de 15 de su hija, Allegra Cubero, y lo destrozaron

Allegra Cubero cumplió, el 6 de febrero, sus esperados 15 años, y la gran fiesta está a la vuelta de la esquina. Las preparaciones se volvieron tema de conversación mediático durante los últimos meses, debido a las peleas que aparecieron entre sus dos padres. Sin embargo, el momento se acerca y la emoción vuelve a ellos, sobre todo a Fabián Cubero, quien fue el encargado de organizar el mismo. En las últimas horas, mostró la elección del catering y la intimidad de la preparación, pero se llevó los destrozos de los usuarios de las redes sociales.

El escándalo por el catering de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: las redes destrozaron a Fabián Cubero

Fabián Cubero se posicionó en el centro de las miradas mediáticas, en las últimas horas, por un evento que se viene organizando desde hace varios meses: la fiesta de 15 de su hija, Allegra Cubero. La realidad es que el enfrentamiento de Nicole Neumann con el futbolista y Mica Viciconte, por el esperado festejo, fue tema de conversación por mucho tiempo, debido a los duros dichos que se lanzaban entre sí. Sin embargo, está vez le tocó recibir todo a él, cuando compartió la intimidad del mismo.

Cubero se caracteriza por compartir todos los detalles de su vida en videos en Instagram, ya sea por publicidad o para dejar grabado los momentos lindos con su familia. Es por eso que actuó de la misma manera con la elección del catering. "Cuando organizas los 15 de tu hija, sabes que el catering no es un detalle menor", comienza hablando en el clip, y de esta manera presenta a la empresa que terminaron definiendo como encargados de los alimentos. Si bien Allegra también participó activamente de este video, muchos usuarios apuntaron en su contra, debido a que se trataba de una publicidad. Fue así que recibió críticas por "utilizar" este evento para obtener canje, e incluso lo compararon con su exesposa, Nicole Neumann.

La fiesta de 15 paralela que Nicole Neumann le hizo a Allegra Cubero

A pesar de que Nicole Neumann se encargaría de organizar un viaje para celebrar los 15 de Allegra Cubero, la modelo optó por hacer una pequeña y familiar celebración en Punta del Este. Durante sus vacaciones, la hija del medio se vistió con un sensual vestido blanco y se coronó como Birthday Queen, para darle la bienvenida a sus esperados 15 años. Las fotografías del mismo también generó polémica, ya que muchos apuntaron que el encargado de la única fiesta debía ser Fabián Cubero. Pero Nicole dejó en claro que se trató de una cena familiar e íntima, dejando que el gran festejo se lo lleve su exesposo.

Faltan solo algunas semanas para que Allegra Cubero celebre sus 15 años, y la emoción aparece en todos sus seguidores. Sin embargo, también los usuarios muestran sus filosos comentarios al ver algunos de los detalles del mismo. Fabián Cubero se llevó las críticas en las últimas horas, al mostrar en un video cómo fue la elección del catering para el gran evento.

