El look elegido por Allegra Cubero para celebrar su cumpleaños y que confirma el reinado del blanco en looks de noche

Allegra Cubero se encuentra de vacaciones en Uruguay junto a su madre Nicole Neumann, Manu Urcera y sus hermanos, por lo que, el pasado martes 6 de enero, la adolescente celebró allí sus 15 años. Tras una jornada de festejos, la joven fue sorprendida con un celebración nocturna que organizó la modelo. Para la especial ocasión, escogió un look total white de estilo moderno y sofisticado.

Allegra Cubero marcó tendencia en su fiesta de 15 con su look elegante y asimétrico

Allegra Cubero se muestra como una apasionada de la moda, al igual que su mamá Nicole Neumann, y por eso para su fiesta de 15 en Uruguay apostó por un diseño fresco y trendy pero también elegante. A través de sus historias de Instagram, la conductora dejó ver la intimidad del evento que preparó para su segunda hija, fruto de su relación pasada con Fabián Cubero, y los looks que eligieron ambas para esta fecha.

Nicole Neumann lució un vestido largo en color azul profundo. Esta prenda con escote halter, hombros descubiertos y caída fluida acompaña su silueta de manera natural, y le brinda un aire femenino y sofisticado. Además, esta tonalidad intensa y clásica suma sobriedad y resulta ideal para un evento nocturno, combinando glamour con elegancia atemporal.

Nicole Neumann y su hija Allegra Cubero

Para completar su estilismo, la top model sumó accesorios discretos, dejando todo el protagonismo a su atuendo. En cuanto a su beauty look, estuvo compuesto por un cabello suelto con ondas suaves, y un make up luminoso en tonos neutros. El resultado fue una propuesta equilibrada y súper chic que llevó su sello personal.

Allegra Cubero

Allegra Cubero, por su parte, apostó por un vestido corto en tono blanco, inclinándose al marfil, de inspiración minimalista y con detalles asimétricos en el hombro y en su terminación. Este ítem se destaca por su confección drapeada, con frunces suaves a lo largo del cuerpo que aportan textura y movimiento, además de un calce ceñido que estiliza la figura sin perder delicadeza. El largo mini refuerza el aire juvenil del outfit, mientras que el color neutro suma luminosidad y sofisticación.

Para complementar su outfit con el que marcó tendencia en sus 15, Allegra Cubero eligió botas negras de cuero y accesorios sutiles: un collar tipo choker con brillo, que aportó un toque glam a su vestimenta. Asimismo, la joven dejó su pelo suelto y lacio, y optó por un maquillaje natural.

Con esta estética minimalista, elegante y moderna, decidió festejar junto a su familia y amigas en Punta del Este, donde celebró Año Nuevo y pasa sus vacaciones. En resumen, el look elegido por Allegra Cubero para celebrar su cumpleaños y que confirma el reinado del blanco en looks de noche deslumbró en las redes sociales.

Allegra Cubero cumplió 15 años: así fue el primer festejo con su mamá, Nicole Neumann

Este martes 6 de enero, Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumple 15 años. Debido a que se encuentra de vacaciones con su madre en Punta del Este, la joven comenzó su día junto a ella, sus hermanos y Manu Urcera, la nueva pareja de la modelo, y disfrutó de un festejo íntimo y divertido con muestras de cariño.

Después de la medianoche, Allegra Cubero fue protagonista de una noche única y soñada en Punta del Este, Uruguay, por motivo de sus 15 años. La encargada de mostrar la intimidad de la celebración fue su madre Nicole Neumann, quien se encuentra en plena guerra con Fabián Cubero por la fiesta que le hará a su hija, mediante su red social de Instagram.

La top model y su familia llegó poco antes de las 12 de la noche a un exclusivo restaurante de la ciudad esteña. Allí cenaron y compartieron un momento distendido que terminó en festejo y muestras de afecto para con su heredera. "Feliz cumple mi amor", escribió Nicole Neumann junto al video donde muestra que le cantan el "Feliz cumpleaños" y un mozo se acerca con un pequeño postre de chocolate, que tiene una vela y simuló ser una torta.

Allegra mira a la cámara del celular de su mamá y escucha atentamente cuando le recuerdan que debe pedir tres deseos. En ese instante, se tomó su tiempo, sonrió y apagó la vela. Nikita también aprovechó para enfocar al resto de los invitados y a sus otras hijas, Indiana y Sienna, también fruto de su relación pasada con Fabián Cubero. En otra publicación, mostró el abrazo con su hija y sumó un mensaje en inglés. “Laviuuuuu (SIC)”.