La China Suárez recibió un inesperado mensaje de amor en medio de los rumores sobre Mauro Icardi: "Gracias Dios"

La China Suárez volvió a mostrar una escena de su intimidad familiar y esta vez protagonizó un tierno momento con una de sus hijos. La actriz compartió en sus historias de Instagram un video en el que decidió no mostrar al pequeño, aunque por su voz todo indica que se trata de Amancio, el hijo que tuvo con Benjamín Vicuña.

La China Suárez junto a sus hijos, Rufina, MAgnolia y Amancio.

La China Suárez mostró el tierno momento que vivió con su hijo: "Gracias Dios"

A través de sus redes sociales, la China Suárez en el que mantuvo en reserva a su hijo, aunque por su voz todo indica que se trata de Amancio. La dulce charla que compartieron antes de irse a dormir provocó la emoción de la actriz, que no dudó en compartirla con sus fanáticos.

“Me olvidé de decirlo”, se escucha decir al niño. “¿Qué cosa?”, le pregunta la ex Casi Ángeles. La respuesta sorprendió a la China Suárez y convirtió la charla cotidiana en uno de esos momentos que quiso guardar para siempre: “Gracias a Dios por tener una mamá tan buena y tan linda”. “Te amo”, respondió la actriz, visiblemente conmovida por las palabras de su hijo.

La China Suárez y Amancio Vicuña.

Junto a las imágenes, la China Suárez también dejó una reflexión sobre el valor de esos pequeños momentos familiares. “Guardo estas charlas en lo más profundo de mi corazón. Gracias Dios por estos momentos”, escribió.

El video fue grabado en el interior de la propiedad que la China Suárez mostró en distintas oportunidades y que Wanda Nara había definido como “la casa de los sueños”. Allí, la actriz suele compartir parte de su vida cotidiana junto a sus hijos y su pareja, Mauro Icardi.

Qué se sabe sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi

La publicación llegó, además, en medio de los rumores que circulan alrededor del futuro del futbolista, quien regresó a Europa luego de su salida del Galatasaray y estaría evaluando distintas propuestas para continuar su carrera futbolística. Según informó el periodista Gustavo Méndez, cercano a la actriz, contó que el delantero tendría dos ofertas de clubes de Grecia: Olympiacos FC y PAOK Salónica.

Mauro Icardi y la China Suárez definen su futuro en Europa.

De acuerdo con esa versión, la China Suárez y sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, acompañarían al futbolista en caso de que finalmente acepte alguna de las propuestas, tal como ocurrió durante la estadía de la familia en Turquía.

Por el momento, ninguno de los dos confirmó cuál será su próximo destino. Mientras tanto, la actriz continúa compartiendo en sus redes pequeños momentos de su vida familiar, como esta charla con Magnolia que decidió atesorar y mostrar a sus seguidores.