Laurita Fernández anticipó las tendencias del verano 2027 con tres looks llenos de estilo y personalidad

Laurita Fernández asistió a un importante evento de moda y sorprendió con tres apuestas que dejaron varias pistas sobre lo que se viene en la próxima temporada. Mediante su red social, compartió las imágenes de sus looks y cautivó por completo a sus seguidores.

Del denim al encaje: Laurita Fernández mostró lo que se llevará en verano 2027

Laurita Fernández se convirtió en una de las protagonistas fashionistas de la nueva edición de Alcorta Edition, el evento anual de moda y lifestyle que reúne las últimas novedades del universo fashion. La artista asistió al shopping con tres looks bien diferentes entre sí, pero con un denominador común: adelantaron algunas de las tendencias que prometen marcar el verano 2027.

Fiel a su estilo versátil, la conductora se animó a jugar con distintas texturas, largos y siluetas. Desde una minifalda de jean con movimiento hasta un vestido de encaje con transparencias y una propuesta romántica en celeste pastel, sus elecciones dejaron varias claves para renovar el guardarropa de la próxima temporada.

Laurita Fernández

Minifalda de jean plisada y accesorios rojos: el regreso de un clásico

Uno de los looks de Laurita Fernández que más llamó la atención fue un conjunto con guiños preppy y un toque de inspiración retro. La actriz eligió una minifalda de jean azul, de largo corto y terminación plisada, una silueta que recupera protagonismo y se posiciona como una de las prendas protagonistas de la temporada primavera-verano.

La combinó con una camisa rosa claro de estilo clásico, que llevó abotonada, y una campera marrón de gamuza, de corte amplio y terminación relajada. La superposición de prendas aportó profundidad al conjunto y sumó una impronta otoñal a una combinación de espíritu juvenil. Los accesorios tuvieron un papel fundamental. Laurita Fernández incorporó un cinturón rojo que marcó la cintura, una cartera al tono y zapatos de taco con punta afinada. De esta manera, el rojo apareció como un acento vibrante capaz de transformar un conjunto de básicos en una apuesta con mucha personalidad.

Minifalda de jean plisada y accesorios rojos: el regreso de un clásico



Vestido largo de encaje y transparencias: la inspiración lencera que vuelve

Para su segunda propuesta, Laurita Fernández apostó por una estética completamente diferente y se inclinó por el romanticismo con una cuota de sensualidad: vestido largo marrón, de breteles finos, confeccionado en encaje y con transparencias que dejaron ver sutilmente la piel.

El diseño presentó distintos paneles de encaje superpuestos, con terminaciones onduladas y volados que aportaron movimiento a la silueta. El juego de transparencias y las terminaciones delicadas remitieron directamente a la estética lencera, una de las inspiraciones que continúa ganando terreno en la moda. El tono chocolate también se destacó como una alternativa elegante para salir de los clásicos negro y blanco.

Vestido largo de encaje y transparencias: la inspiración lencera que vuelve



Celeste pastel y volados: el costado más romántico de la temporada

La tercera apuesta de Laurita Fernández fue la más etérea y delicada de las tres. La empresaria llevó una prenda superior celeste pastel, de género translúcido, con mangas amplias, volados en los puños y en el ruedo, y un llamativo moño XL en el cuello que funcionó como protagonista del diseño.

Debajo, sumó un short blanco de tiro alto que dejó las piernas al descubierto y equilibró el volumen de la parte superior. Completó el look con sandalias blancas de tiras finas y taco alto, que aportaron continuidad visual y delicadeza. El celeste empolvado, los géneros livianos, los moños y los volados anticipan una temporada en la que el romanticismo tendrá un lugar destacado. Una estética femenina que recupera detalles clásicos, pero los lleva a prendas de siluetas más actuales.

Celeste pastel y volados: el costado más romántico de la temporada



Así, Laurita Fernández anticipó las tendencias del verano 2027 con tres looks de estilos muy distintos. Además, compartió las claves de la próxima temporada: el regreso de la minifalda de jean, la sensualidad del encaje y el romanticismo del celeste pastel y los volados.