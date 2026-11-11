Laurita Fernández presenció el entrenamiento de su novio, Matías Busquet con una compañera muy especial

Laurita Fernández volvió a compartir un momento de su vida personal junto a Matías Busquet, el polista con quien mantiene una relación desde hace varios meses. La actriz y conductora asistió a uno de sus entrenamientos y registró parte de la actividad a través de un video que difundió en sus redes sociales. Sin embargo, una presencia inesperada terminó llamando la atención, en una jornada que reunió a dos integrantes importantes de su vida.

Desde que hicieron público su romance en febrero de 2026, ambos comenzaron a mostrar algunos de los planes que disfrutan fuera de sus compromisos profesionales. Los viajes, las escapadas al aire libre y las actividades deportivas forman parte de los momentos que suelen compartir. En esta oportunidad, la visita a una cancha de polo dejó una situación particular, que quedó registrada cuando la cámara se apartó del protagonista inicial.

Laurita Fernández acompañó a Matías Busquet durante su entrenamiento de polo

Laurita Fernández grabó a Matías Busquet mientras avanzaba montado sobre un caballo marrón y sostenía un taco de polo en una de sus manos. El deportista se acercó sonriente hacia donde estaba ubicada la cámara, antes de continuar su recorrido por el césped. Vestido con una camisa celeste de rayas blancas, pantalón de jean y botas de montar, atravesó parte del terreno bajo un cielo nublado, en una práctica que transcurrió al aire libre.

Hacia el final de la grabación, el teléfono giró y dejó ver a Miel, la perrita de la conductora, sentada junto al campo de juego. De pelaje dorado y abundante, permaneció mirando en dirección al lugar por donde había pasado el jinete, hasta que movió ligeramente la cabeza. Su aparición aportó un detalle divertido al registro, que comenzó mostrando una actividad ecuestre y terminó con una pequeña espectadora siguiendo los movimientos desde uno de los laterales.

Laurita Fernández y Matías Busquet durante uno de sus viajes a París.

La mascota ocupa un lugar importante en la vida de la actriz, quien suele incluirla en sus planes y dedicarle mensajes afectuosos. En septiembre celebró el tercer cumpleaños de Miel y publicó una recopilación de recuerdos de los años que llevan juntas, entre los que aparecía su novio. "Hoy cumple 3 años el primer amor de mi vida", escribió en aquella oportunidad, acompañando las imágenes con palabras de agradecimiento por su compañía.

El vínculo entre el animal y el polista ya había protagonizado otra situación divertida. En octubre, la conductora organizó un desafío en el que ambos debían correr en direcciones opuestas para descubrir a quién prefería seguir su perrita. Después de unos segundos de indecisión, eligió ir detrás de él, lo que provocó una reacción humorística de su dueña. "Uno los cría para que después te traicionen...", expresó entonces.

La conductora y el deportista compartieron distintas escapadas desde el comienzo de su romance.

Cómo comenzó la relación de Laurita Fernández y Matías Busquet

La historia de Laurita Fernández y Matías Busquet comenzó gracias a una intervención inesperada de Benjamín Vicuña. Según contó la artista en Almorzando con Juana (eltrece), el actor chileno invitó al deportista a una función de "El método Grönholm", después de haber compartido un partido de polo. Aunque hubo un primer intento de acercamiento, ella no respondió el mensaje que recibió y el contacto quedó interrumpido hasta que volvieron a coincidir en una carrera solidaria.

En ese segundo encuentro comenzaron a conversar y decidieron conocerse, una experiencia que la bailarina describió como diferente a sus vínculos anteriores. Durante su participación en el programa de Juana Viale, explicó que le había resultado interesante relacionarse con alguien ajeno al ambiente del espectáculo, ya que no tenía referencias sobre él.

Uno de los viajes que disfrutaron juntos durante estos meses.

El romance tomó estado público durante el verano, cuando fueron vistos juntos en Mar del Plata. El 14 de febrero, con motivo del Día de los Enamorados, la actriz compartió su primera imagen oficial junto al polista en Instagram.. Desde entonces, comenzaron a mostrar algunas experiencias compartidas, entre ellas una estadía en París y distintas actividades que realizan.

Laurita Fernández y Matías Busquet en otro momento de sus vacaciones.

Con el paso de los meses, Laurita Fernández y Matías Busquet comenzaron a integrar sus respectivas actividades a los planes que disfrutan juntos, incluida la presencia de Miel, que ya había demostrado su cercanía con el jugador. La visita a la cancha permitió conocer otra faceta de ese vínculo, lejos de los viajes y las salidas románticas que habían mostrado anteriormente. Esta vez, la pequeña acompañante tuvo su propio lugar durante una jornada dedicada al polo.