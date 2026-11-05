El look etéreo y romántico de María Vázquez: vestido blanco, transparencias y volados

María Vázquez compartió imágenes del look etéreo y romántico que escogió para una ocasión especial y llamó la atención con cada detalle. La prenda en cuestión es un vestido blanco que se destacó por su silueta y sus delicadas terminaciones.

María Vázquez marcó tendencia con una apuesta que combina elegancia y romanticismo

María Vázquez volvió a captar la atención con una elección de moda que refleja su estilo personal. Para la presentación oficial de la camiseta 2026 de La Natividad-La Dolfina, el equipo de polo que integra su familia, la modelo apostó por un look blanco de inspiración romántica, con transparencias, volados y una silueta larga que aportó movimiento y delicadeza.

La prenda protagonista fue un vestido largo de color blanco, confeccionado en una tela liviana y translúcida. El diseño se destacó por su escote en V con tela de encaje, mangas largas ligeramente abullonadas y terminaciones acampanadas con volados que sumaron volumen en los puños.

El look etéreo y romántico de María Vázquez

La pieza que lució María Vázquez también presenta una cintura entallada, que define la silueta, y una falda larga plisada y con capas de volados. El ruedo irregular y con terminaciones onduladas reforzó ese efecto etéreo que convirtió al vestido en la estrella del estilismo.

El look etéreo y romántico de María Vázquez

La elección de María Vázquez también tuvo una impronta boho chic, una estética que recupera elementos románticos, textiles con movimiento y siluetas relajadas. El blanco absoluto aportó luminosidad y resaltó los detalles artesanales del diseño, en una propuesta que combinó elegancia y naturalidad.

El look etéreo y romántico de María Vázquez

Accesorios dorados: los elegidos de María Vázquez para su look etéreo

María Vázquez apostó por complementos que aportaron un guiño bohemio a su look. La modelo llevó varios collares dorados superpuestos, de diferentes largos, con dijes de inspiración vintage y piezas de gran tamaño que aportaron carácter y contraste sobre el escote del diseño.

El look etéreo y romántico de María Vázquez

Los anteojos de sol también tuvieron un papel central: eligió un modelo de formato amplio, con cristales amarronados y marco en la misma gama, que sumó un aire retro al conjunto. En las manos, la conductora incorporó anillos dorados que acompañaron la propuesta sin restarle protagonismo al vestido.

El look etéreo y romántico de María Vázquez

Con el cabello suelto, peinado con ondas naturales y raya al medio, completó una imagen relajada y femenina. De esta manera, el look etéreo y romántico de María Vázquez estuvo protagonizado por un vestido blanco con transparencias y volados. Una vez más, la top model se llevó todas las miradas y lució un atuendo que combina tendencia y elegancia.