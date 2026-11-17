Desde París, Sofi Gonet compartió imágenes de su look fancy con accesorios XXL como protagonistas. Una apuesta sofisticada que llamó la atención en redes sociales y mostró dos complementos que pisan fuerte esta temporada: las gafas de sol oversize y los bolsos de gran tamaño.

Sofi Gonet impuso moda con sus accesorios XXL en Francia

Sofi Gonet volvió a demostrar su afinidad por la moda con un look de impronta elegante y lujosa en el que los accesorios se llevaron todas las miradas. La influencer apostó por dos complementos de dimensiones XL: unas gafas de sol de gran tamaño y un bolso amplio, dos piezas que se imponen entre las tendencias de la temporada y que transforman cualquier estilismo.

Para recorrer las calles de la capital francesa, la joven eligió un abrigo de piel sintética en una combinación de tonos marrones, caramelo y blanco, con una textura voluminosa y de gran presencia visual. La prenda, de silueta envolvente y cuello protagonista, aportó una cuota de sofisticación y se convirtió en el centro de su outfit.

Sofi Gonet impuso moda con sus accesorios XXL

Debajo, Sofi Gonet llevó un conjunto negro que generó contraste con la textura y los colores del abrigo. Completó la apuesta con una falda corta con encaje en el ruedo, medias oscuras y zapatos negros de taco alto y punta fina, un detalle clásico que reforzó el aire sofisticado de la propuesta.

Uno de los grandes aciertos del estilismo estuvo en los complementos. Por un lado, sumó unas gafas de sol negras de formato XXL, con una montura redondeada y cristales oscuros que cubrieron gran parte de su rostro. De inspiración retro y con reminiscencias del glamour de otras décadas, este tipo de anteojos volvió a ganar protagonismo en las pasarelas y el street style. Su tamaño no solo aporta misterio, sino que también funciona como una pieza capaz de reversionar por completo un look.

Sofi Gonet impuso moda con sus accesorios XXL

El otro accesorio que concentró la atención de los seguidores de Sofi Gonet fue un bolso XL de cuero en tono bordó amarronado. De gran capacidad, con asas superiores y detalles metálicos, el diseño aportó un contraste de color y textura frente al predominio del negro. Se trata de una silueta que responde al regreso de los bolsos amplios, una tendencia que combina funcionalidad y elegancia.

Para completar el look, Sofi Gonet llevó el pelo tirante y recogido en un rodete bajo, una elección que dejó despejado el rostro y permitió destacar todavía más las gafas. La creadora de contenido sumó aros dorados pequeños y mantuvo el maquillaje en tono natural.

Accesorios XXL: la tendencia que transforma los looks

Las gafas y los bolsos de gran tamaño forman parte de una corriente maximalista que propone dejar atrás los complementos discretos para convertirlos en protagonistas. La clave está en elegir piezas con personalidad, volúmenes llamativos y diseños que aporten carácter incluso a los conjuntos más sencillos.

En el caso de Sofi Gonet, ambos ítems dialogaron entre sí y reforzaron la estética lujosa de su apuesta parisina. De esta manera, su look fancy con gafas y bolso de gran tamaño, los accesorios XXL que son la tendencia del momento, encontró el equilibrio perfecto entre elegancia, glamour y una impronta fashionista que no pasó inadvertida.