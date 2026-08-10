Nicole Neumann, Sofi Gonet y Agustina Gandolfo, reviven los looks y el lujo de los 80 con la tendencia Glamoratti que domina el 2026

La moda funciona como un ciclo constante que rescata del pasado lo mejor de su esencia para reinventarlo bajo nuevas luces. En este 2026, la tendencia conocida como "Glamoratti" se apodera de los guardarropas más influyentes, marcando un retorno directo a la opulencia absoluta de los años 80, una era inmortalizada por la icónica serie "Dinastía". Este fenómeno no representa solo una nostalgia pasajera, sino una declaración de principios donde el lujo, la exageración y el poder se manifiestan en cada costura y accesorio. Las pasarelas internacionales ya validan este camino, con desfiles de casas como Gucci, que recupera el uso de pieles envolventes, y Saint Laurent, que apuesta por gabardinas estructuradas de acabado brillante, consolidando esta estética como la dominante del año. Y referentes de estilo argentinas como Nicole Neumann, Sofi Gonet y Agus Gandolfo se sumaron a la tendencia.

Nicole Neumann se suma al Glamoratti con un look total denim, gran cinturón y botas animal print.

La interpretación del Glamoratti por Nicole Neumann, Sofi Gonet y Agus Gandolfo

El estilo Glamoratti se nutre de una actitud desafiante y una puesta en escena donde la elegancia busca el máximo impacto visual. Nicole Neumann, siempre atenta a las corrientes que transforman el panorama actual, adopta esta tendencia con un enfoque que mezcla texturas audaces: su reciente elección por un conjunto denim de corte cargo, con mangas abullonadas, cinturón de tachas y botas de caña alta con estampado de leopardo, demuestra cómo el maximalismo ochentero se integra hoy con éxito en piezas cotidianas.

Sofi Gonet interpreta el Glamoratti con jeans con brillos y piel sintética

Por su parte, Sofi Gonet traslada esta sofisticación a un terreno más nocturno y provocador, optando por una propuesta de pantalón holgado con sutiles brillos, un top negro minimalista y un chaleco corto de piel sintética que eleva la silueta hacia lo dramático. Agus Gandolfo, desde los epicentros de la moda en Milán, despliega una versión extremadamente pulida del Glamoratti mediante un vestido de cuero color caramelo, de corte entallado, profundo escote en V y estructura rígida, que recuerda la fuerza de los iconos de estilo de décadas pasadas.

Agus Gandolfo con un look total cuero y hombreras marcadas.

La influencia de este estilo también alcanza a otras figuras del espectáculo local. Stephanie Demner logra equilibrar la calidez de una chaqueta de cuero color suela con la frescura del denim roto y un bolso acolchado de diseño clásico. Evangelina Anderson apuesta por el dramatismo absoluto, ya sea con chaquetas de hombreras marcadas y pedrería, o con vestidos de cuero negro combinados con mangas bordadas de gran volumen, lo que la posiciona como una embajadora natural de esta corriente.

Finalmente, la referente de estilo Teresa Calandra demuestra la atemporalidad de esta tendencia al combinar pantalones de cuero negro de pata ancha con un cinturón de hebilla metálica prominente y una chaqueta de piel en tonos tierra, logrando un equilibrio perfecto entre la herencia ochentera y la elegancia contemporánea.

Stephanie Demner, Evangelina Anderson y Teresa Calandra se sumaron al Glamoratti.

Claves de estilo

La esencia de este regreso reside en no tener miedo a los contrastes ni a los excesos calculados. Para replicar el Glamoratti, resulta fundamental apostar por materiales como el cuero brillante, que otorga un aire de sofisticación inmediata a cualquier conjunto. Las hombreras marcadas y las siluetas que realzan la parte superior del cuerpo actúan como los cimientos de esta tendencia, devolviendo esa autoridad visual que dominó la industria décadas atrás. Asimismo, los accesorios juegan un rol determinante: las gafas de sol de marcos grandes y los bolsos con presencia metálica son los complementos obligatorios que cierran la narrativa visual de quien decide unirse a esta propuesta.

Gucci, serie Dinastía, y Saint Laurent.

No olvidamos las texturas: el uso estratégico de pieles sintéticas, ya sea en chaquetas, estolas o detalles en accesorios, aporta la capa de volumen necesaria para elevar cualquier apuesta. La clave radica en equilibrar estas piezas de gran impacto con elementos más neutros para no caer en el exceso desmedido, aunque la propia tendencia invite a probar los límites.

En este juego de espejos y épocas, las famosas demuestran que el pasado vuelve, pero siempre se transforma a través de la mirada de quienes se atreven a llevarlo con seguridad. Nicole Neumann, Sofi Gonet y Agustina Gandolfo, junto a sus compañeras de estilo, validan la vigencia de una estética que entiende el lujo como una forma de expresión personal, vibrante y decididamente poderosa en este 2026.