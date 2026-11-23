Sofía Calzetti viajó a Mendoza junto a su pareja, Kun Agüero, y su hija Olivia para acompañar a su hermano, Martín Calzetti, en su casamiento con Catalina Cascio Baccanelli. La celebración tuvo lugar en Bodega DiamAndes, en el Valle de Uco, donde familiares y amigos se reunieron para compartir una jornada especial en un entorno rodeado de viñedos y paisajes mendocinos.

Para la ocasión, la influencer compartió algunas fotografías familiares en las que dejó ver los estilismos elegidos para el evento. La creadora de contenido apostó por un diseño de impronta sofisticada y detalles originales, mientras que la pequeña también tuvo su momento con un delicado vestido de fiesta. Por su parte, el exdeportista optó por una propuesta clásica de sastrería, con algunos detalles que le dieron un aire más relajado al conjunto.

El vestido de seda camel que eligió Sofía Calzetti

El vestido de seda camel que eligió Sofía Calzetti para el casamiento de su hermano

Para esta celebración, Sofía Calzetti eligió un vestido asimétrico de estilo wrap dress, confeccionado en seda arrugada color camel. El diseño se destacó por sus recortes cut out a la altura de la cintura, que dejaron parte de la piel al descubierto, y una argolla metálica dorada que funcionó como detalle central de la prenda. La silueta envolvente y la textura de la tela aportaron movimiento al diseño, en una combinación que reunió detalles sensuales con una impronta elegante.

Para completar el estilismo, llevó el pelo semirrecogido con ondas, aros colgantes y un maquillaje delicado y sobrio, que acompañó el protagonismo del vestido sin recargar el conjunto. En las fotografías que compartió también apareció junto a Olivia, quien tuvo una elección de moda acorde a la ocasión. La pequeña lució un vestido blanco con detalles de tul, una propuesta de fiesta que se destacó por su delicadeza y que también formó parte de las postales familiares.

El look de fiesta de Olivia

El look de fiesta de Olivia y el traje azul marino del Kun Agüero

Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüreo llevó un vestido blanco sin mangas y de largo a media pierna, con una falda compuesta por varias capas de tul que le dieron volumen y movimiento. El diseño incorporó un moño en la cintura como detalle distintivo y fue acompañado por sandalias al tono. Para completar la propuesta, Olivia llevó el pelo recogido en un rodete, en un estilismo delicado pensado para acompañar la celebración de su tío.

Kun Agüero, Sofía Calzetti y su hija, Olivia

Por su parte, el Kun Agüero eligió un conjunto de sastrería clásico en azul marino, compuesto por un saco de dos botones y un pantalón de corte recto ligeramente entallado. Combinó el traje con una camisa blanca de vestir, que llevó sin corbata y con los primeros botones desabrochados, para darle un aire más descontracturado a la propuesta. De esta manera, Sofía Calzetti, Olivia y el exdeportista compartieron una jornada especial en Mendoza con tres propuestas diferentes para una misma ocasión.