La historia jamás contada del tatuaje que Germán Martitegui se borró: "Fue durante una noche alocada en Miami"

De la vida privada de Germán Martitegui, poco se sabe. El actual jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) desarrolla su vida profesional lejos de revelar los pormenores de su día a día y de su vida privada. Sin embargo, en una de las imágenes que compartió junto a sus hijos se puede ver un borroso dibujo color celeste en su cabeza que corresponde a un tatuaje que se hizo en su juventud y que después decidió borrarlo.

La decisión de Germán Martitegui que lo llevó a arrepentirse años después

En una entrevista brindada al recordado programa de Telefe, Fuego, Placeres Terrenales, Germán Martitegui abordó algunos de los pormenores de su intimidad en su pasado. "Contame un poco del tema de los tatuajes new age de los delfines", indagó Déborah del Corral sobre la misteriosa mancha celeste en su cabeza, generando las risas incómodas de su interlocutor.

Germán Martitegui | Instagram

"Sos un tipo moderado, muy recatado y yo te imagino descosido. Porque debés haber estado descosidísimo en Las Vegas yendo a un tatuador a decirle ´haceme toda la pelada de delfines´. ¿Cómo se llega a eso German? Explicame", insistió la modelo. “Yo me estaba quedando pelado, era muy chico, tenía 20 años y dije ‘no me voy a quedar pelado, me voy a hacer algo en la cabeza’. Fui a Miami y vi un montón de gente con tatuajes y pensé ‘me voy a hacer unos tatuajes’", reveló sin pelos en la lengua.

De acuerdo a la información revelada, el experto en gastronomía le había pedido al tatuador estadounidense que le realice tatuajes de delfines en su cráneo. Por falta de tiempo, el diseñador sólo pudo realizarle tres ejemplares ya que al otro tiempo debería seguir con su viaje. En un compilado de anécdotas y datos desconocidos realizado en YouTube, se reveló que esta iniciativa fue “durante una noche alocada” cuando se dirigía a Las Vegas. Sin embargo, tiempo después se arrepintió y decidió quitárselos definitivamente.

Germán Martitegui | Instagram

Germán Martitegui borró las evidencias

Durante las transmisiones de MasterChef Celebrity se puede ver que Germán Martitegui luce su pelada perfectamente maquillada logrando un tono uniforme. Esta técnica responde a una imagen de seriedad y sofisticación, dejando atrás su “alocado pasado”. No obstante, años después de haberse tatuado, el dueño del restaurante Tegui se sometió a un tratamiento con láser para borrar evidencias. Pese a haber concurrido a numerosas sesiones, el dibujo sólo pudo ser atenuado y aún persisten sus rastros sobre la piel.

Germán Martitegui | Instagram

En sus fotos actuales, ya no queda rastro de aquella decisión de su juventud y, al parecer, solo se trata de una divertida anécdota de un viaje con amigos. Cabe destacar que, con el tiempo, se perfeccionó en técnicas culinarias llevándolo a fundar el prestigioso restaurante Tegui. Este proyecto de su autoría personal se transformó en una figura central de la gastronomía argentina y de la pantalla chica.

Con el correr del tiempo, Germán Martitegui se fue amigando con la alopecia y, aunque a veces elige utilizar boinas para complementar su look, el cocinero lleva con orgullo su calvicie, que se convirtió en su marca registrada.

NB