Así es la remodelación deco que Rocío Marengo hizo en su casa con guiños a la naturaleza y la tendencia del momento

Rocío Marengo es una de las celebridades más observadas de los últimos tiempos. La llegada de su primer hijo Isidro y sus oportunidades laborales en la televisión argentina la llevaron a que buscara un cambio en la forma de decoración de su hogar y en el estilo de vida que llevaba. La conductora encontró comodidad en los espacios funcionales y cálidos, que le permiten a su bebé explorar el mundo en un espacio tranquilo. Es así como mostró el antes y después de la remodelación deco de su living-comedor.

Rocío Marengo

Así es la remodelación deco que Rocío Marengo hizo en su casa: guiños a la naturaleza y la tendencia del momento

Rocío Marengo encontró la comodidad y funcionalidad para su bebé en el estilo nórdico, que conecta a la naturaleza con los colores terrenales y relajantes. Es por eso que, tras haber hecho la habitación de Isidro, decidió llevar ese mismo estilo en todo su hogar. Si bien realizó cambios modernos en algunos aspectos, remodeló su living-comedor con guiños naturales y la tendencia del momento: el estilo Japandi y el lujo silencioso.

En sus historias, mostró cómo se alejó de la modernidad cuadrada y algunos de sus muebles y apuntó por la funcionalidad japonesa, a través del uso de maderas en sus muebles y una paleta de colores neutros como el beige, arena y blanco roto. Siguiendo con esta idea, apuntó a minimalismo orgánico, con formas ovaladas y respaldos curvos que brindan más comodidad y originalidad que los clásicos rectangulares. Por último, dejó claros guiños a la naturaleza, manteniendo sus ventanales abiertos, dejando entrar la luz del sol, y destacó las plantas de interior con floreros altos de vidrio y una alfombra de rayas blancas y negras.

El estilo Japandi y la conexión con lo natural: la tendencia deco del 2026

Las celebridades comienzan a dejar en claro cuáles son sus favoritos para decoraciones de interior y exterior de sus hogares. La mayoría encontró su paz en el estilo Japandi y la conexión con lo natural, eligiendo mueblería artesanal y manteniendo una paleta de colores terrenales, que invitan a relajar la vista de los pasionales y fuertes del maximalismo de otras temporadas.

Rocío Marengo dejó en claro que siguió la tendencia del 2026, al compartir cómo remodeló su hogar. Por un lado, el estilo japonés invita a fusionar el minimalismo funcional con la calidez acogedora del estilo escandinavo. Por el otro, el lujo silencioso aparece a través del uso de la madera natural con vetas visibles y las lámparas de fibras naturales, emitiendo exclusividad con los muebles artesanales y diseñados para cada casa personal.

Así quedó el comedor de Rocío Marengo

Los seguidores de la conductora no tardaron en destacar la delicada decoración que eligió para su hogar y el excelente momento para remodelarlo a la tendencia 2026. Rocío Marengo se encuentra en su peak personal, tras el nacimiento de su primer bebé, Isidro, y las nuevas ofertas laborales que le surgieron en la televisión argentina. Es por eso que decidió volver a encontrar la calma en su hogar, apuntando a un cambio deco y eligiendo los favoritos de todos.

A.E