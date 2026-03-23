lunes 23 de marzo del 2026
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 10:23

Así es la remodelación deco que Rocío Marengo hizo en su casa con guiños a la naturaleza y la tendencia del momento

La conductora compartió el antes y después de su hogar, y apuntó a los espacios funcionales y cálidos.

Rocío Marengo
Rocío Marengo | Instagram

Rocío Marengo es una de las celebridades más observadas de los últimos tiempos. La llegada de su primer hijo Isidro y sus oportunidades laborales en la televisión argentina la llevaron a que buscara un cambio en la forma de decoración de su hogar y en el estilo de vida que llevaba. La conductora encontró comodidad en los espacios funcionales y cálidos, que le permiten a su bebé explorar el mundo en un espacio tranquilo. Es así como mostró el antes y después de la remodelación deco de su living-comedor.

Rocío Marengo
Rocío Marengo

Así es la remodelación deco que Rocío Marengo hizo en su casa: guiños a la naturaleza y la tendencia del momento

Rocío Marengo encontró la comodidad y funcionalidad para su bebé en el estilo nórdico, que conecta a la naturaleza con los colores terrenales y relajantes. Es por eso que, tras haber hecho la habitación de Isidro, decidió llevar ese mismo estilo en todo su hogar. Si bien realizó cambios modernos en algunos aspectos, remodeló su living-comedor con guiños naturales y la tendencia del momento: el estilo Japandi y el lujo silencioso

En sus historias, mostró cómo se alejó de la modernidad cuadrada y algunos de sus muebles y apuntó por la funcionalidad japonesa, a través del uso de maderas en sus muebles y una paleta de colores neutros como el beige, arena y blanco roto. Siguiendo con esta idea, apuntó a minimalismo orgánico, con formas ovaladas y respaldos curvos que brindan más comodidad y originalidad que los clásicos rectangulares. Por último, dejó claros guiños a la naturaleza, manteniendo sus ventanales abiertos, dejando entrar la luz del sol, y destacó las plantas de interior con floreros altos de vidrio y una alfombra de rayas blancas y negras. 

El estilo Japandi y la conexión con lo natural: la tendencia deco del 2026

Las celebridades comienzan a dejar en claro cuáles son sus favoritos para decoraciones de interior y exterior de sus hogares. La mayoría encontró su paz en el estilo Japandi y la conexión con lo natural, eligiendo mueblería artesanal y manteniendo una paleta de colores terrenales, que invitan a relajar la vista de los pasionales y fuertes del maximalismo de otras temporadas. 

Rocío Marengo dejó en claro que siguió la tendencia del 2026, al compartir cómo remodeló su hogar. Por un lado, el estilo japonés invita a fusionar el minimalismo funcional con la calidez acogedora del estilo escandinavo. Por el otro, el lujo silencioso aparece a través del uso de la madera natural con vetas visibles y las lámparas de fibras naturales, emitiendo exclusividad con los muebles artesanales y diseñados para cada casa personal. 

Rocío Marengo
Así quedó el comedor de Rocío Marengo

Los seguidores de la conductora no tardaron en destacar la delicada decoración que eligió para su hogar y el excelente momento para remodelarlo a la tendencia 2026. Rocío Marengo se encuentra en su peak personal, tras el nacimiento de su primer bebé, Isidro, y las nuevas ofertas laborales que le surgieron en la televisión argentina. Es por eso que decidió volver a encontrar la calma en su hogar, apuntando a un cambio deco y eligiendo los favoritos de todos. 

A.E

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en