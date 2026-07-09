El look sastrero de María Belén Ludueña por el Día de la Independencia

En el marco del 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia, María Belén Ludueña participó junto a su esposo Jorge Macri del tradicional Izamiento de la Bandera Nacional, uno de los actos centrales de la celebración porteña. Para la ocasión, la comunicadora eligió un look sastrero con el que logró un estilismo clásico, sofisticado y atemporal que se llevó todas las miradas durante el acto.

Tonos neutros, sastrería y tapado: María Belén Ludueña apostó a las tendencias del invierno

María Belén Ludueña volvió a dar cátedra de estilo con un look patrio que reunió las tres principales tendencias de la temporada invernal. En el Día de la Independencia, la conductora se mostró acompañando a su pareja Jorge Macri en un evento público en Plaza de Mayo.

Lejos de los colores vibrantes o los estampados, María Belén Ludueña apostó por una paleta cálida y elegante que combinó diferentes tonalidades tierra, una elección que se impone con fuerza este invierno por su versatilidad y sofisticación. El resultado fue un look de inspiración clásica, atravesado por el concepto de lujo silencioso, donde el protagonismo recae en los buenos cortes, los materiales de calidad y una combinación cromática acertada.

Jorge Macri y María Belén Ludueña

La pieza central del estilismo de María Belén Ludueña fue un conjunto sastrero color beige compuesto por un blazer de silueta estructurada y pantalón de corte recto. Tal como se puede ver en las imágenes, el saco lleva amplias solapas y doble abotonadura, y se destacó por un cinturón de cuero marrón que marcó la cintura y aportó una silueta mucho más femenina, un recurso que volvió a posicionarse entre las principales tendencias de la sastrería contemporánea.

Jorge Macri y María Belén Ludueña

Debajo del blazer, María Belén Ludueña incorporó una polera de tejido fino en color visón, una prenda básica del guardarropa invernal que aportó abrigo sin romper la armonía visual del outfit. Como abrigo, la periodista apostó por un tapado largo de paño en color marrón, que llevó apoyado sobre los hombros. La prenda y su tonalidad elevó el conjunto y le aportó un aire elegante, ideal para una fecha patria.

María Belén Ludueña

Por otro lado, la combinación de beige, visón y marrón elegida por María Belén Ludueña generó un efecto monocromático muy refinado, que captó la atención de los presentes en el acto por el Día de la Independencia. Su look se completó con botas de cuero de punta fina y taco medio en color chocolate.

El particular accesorio que completó el look patrio de María Belén Ludueña

Uno de los detalles más significativos del outfit de María Belén Ludueña fue la tradicional escarapela celeste y blanca prendida sobre la solapa de su abrigo. El accesorio patrio aportó el único toque de color al estilismo y funcionó como un homenaje al aniversario de la Declaración de la Independencia, integrándose de manera armónica al resto de las prendas.

María Belén Ludueña

De esta manera, el look sastrero de María Belén Ludueña por el Día de la Independencia confirmó que el tailoring continúa siendo una apuesta infalible y que los tonos neutros seguirán liderando las tendencias del invierno. Su atuendo combinó tradición, elegancia y modernidad, y tuvo como protagonista a la escarapela celeste y blanca.