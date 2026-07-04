María Belén Ludueña homenajeó al diseñador Gustavo Cadile con su look power suit

María Belén Ludueña volvió a demostrar que la moda ocupa un lugar relevante dentro de la cultura argentina. En esta oportunidad, encabezó el homenaje al diseñador Gustavo Cadile en la Legislatura porteña, donde recibió el reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultura. Para la ceremonia, la periodista apostó por un impecable look acorde a la importancia del evento. A dos meses de haberse convertido en madre por primera vez, eligió un estilismo power suit priorizando la elegancia y la sobriedad de las prendas combinándola con un tono vibrante que pisa fuerte en este 2026.

El look power suit de María Belén Ludueña

“La moda no es sólo ropa. La moda es arte, la moda es expresión de creatividad, la moda es creación”, describió María Belén Ludueña en el recinto al momento de homenajear al diseñador nacido en Junín. No obstante, la conductora se apropió de esas palabras para ser ella misma la que levante la bandera de este arte textil. Es por ello que utilizó un conjunto elegante, sobrio y cargado de estilo que no pasó desapercibido.

María Belén Ludueña junto a Gustavo Cadile | Instagram

Para ello, lució un look compuesto por dos piezas bajo la estética power suit. El mismo se caracteriza por estar compuesto por un blazer estructurado de corte clásico con hombros marcados, bolsillos laterales y solapas en forma de “V”. En la parte de abajo, se caracteriza por un Pantalón de vestir de tiro largo, de corte recto y con líneas bien marcadas que recorren la pierna, mostrando una imagen refinada, elegante y estructurada a la vez.

El color fue, sin dudas, el gran protagonista del estilismo. La abogada apostó por una paleta monocromática en tono borgoña intenso, uno de los colores que marca tendencia en 2026. El acabado satinado y de brillo intenso de las prendas aportó un efecto elegante y luminoso, potenciando la presencia del conjunto.

En esta línea, equilibró la propuesta visual mediante la incorporación de tonos neutros. Para ello, eligió prendas versátiles como una polera de cuello alto en color crema y unos zapatos stilettos con tacos finos y terminación en punta a tono, logrando un contraste sutil que aportó armonía y realzó el protagonismo del traje.

María Belén Ludueña junto a su bebé Vito y Gustavo Cadile | Instagram

María Belén Ludueña apostó por un clásico que nunca pasa de moda y lo reversionó

Más allá de las tendencias que cambian temporada tras temporada, María Belén Ludueña volvió a confirmar que el traje sastrero de color es una de esas prendas que nunca pasan de moda. Versátil, elegante y con mucha personalidad, este clásico renovado se convirtió en un infaltable del guardarropa de cualquier mujer por su capacidad de adaptarse a todo tipo de ocasiones.

María Belén suele apostar por la sastrería en sus apariciones públicas, especialmente en eventos institucionales, compromisos oficiales y presentaciones vinculadas a su trabajo. Es habitual verla con blazers estructurados, pantalones de corte sastre y conjuntos monocromáticos, una elección que forma parte de su estilo y que proyecta una imagen elegante y actual.

En este marco, en los últimos años, el power suit dejó de ser una opción exclusiva para la oficina y pasó a conquistar alfombras rojas, eventos y presentaciones públicas. En tonos vibrantes o clásicos, esta pieza logra un equilibrio perfecto entre elegancia y modernidad, convirtiéndose en la elección ideal para quienes buscan un look con personalidad, sin resignar comodidad ni estilo. La esposa de Jorge Macri lo demostró una vez más al asistir al salón de actos junto a su bebé Vito, confirmando que la maternidad y la moda pueden convivir en perfecta armonía.

Fiel a su estilo, María Belén Ludueña volvió a confirmar su favoritismo por la sastrería con una apuesta elegante, moderna y atemporal. Una vez más, demostró que el power suit sigue siendo uno de sus grandes aliados para sus presentaciones públicas, consolidándolo como una elección infalible para quienes buscan combinar elegancia, personalidad y versatilidad en un mismo look. Un estilismo a la altura de un evento que rindió homenaje al legado de Gustavo Cadile, uno de los grandes referentes de la moda argentina y de impacto internacional.