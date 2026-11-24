María Vázquez disfrutó de una nueva jornada de polo con una apuesta de inspiración bohemia y romántica. Se trata de un maxi vestido lencero en color pastel con detalles que cautivaron a sus seguidores de las redes sociales y confirma la tendencia que se llevará en primavera verano 2027.

María Vázquez apostó por el vestido lencero que será tendencia esta temporada

María Vázquez marcó estilo con un look que no pasó inadvertido entre sus seguidores de Instagram. Durante otra jornada de polo, la modelo eligió un estilismo relajado y femenino, en el que una prenda se convirtió en la gran protagonista: un maxi vestido lencero en tono pastel.

El diseño se destacó por su delicado tono durazno, cercano al nude, y una silueta amplia y vaporosa que cae de manera natural sobre el cuerpo. De inspiración lencera, presenta breteles finos, escote en V con detalles de encaje floral blanco en la zona del busto y terminaciones románticas en el ruedo, donde las transparencias y las aplicaciones de encaje blanco aportan textura y movimiento.

María Vázquez impone el maxi vestido lencero: color pastel, detalles románticos y espalda descubierta

Uno de los detalles más llamativos aparece en la espalda: el vestido tiene un escote pronunciado y abierto que deja gran parte de la piel al descubierto, acompañado por finas tiras que se anudan a la altura del cuello. Un recurso delicado que refuerza el espíritu sensual y femenino de la prenda sin perder su aire relajado.

Para completar el estilismo, María Vázquez sumó accesorios de inspiración bohemia: llevó varios collares largos superpuestos, anteojos de sol de formato redondeado y una cartera de cuero marrón con manijas circulares. Como calzado, la conductora eligió sandalias de plataforma en tono suela, que acompañaron la paleta cálida del atuendo.

María Vázquez impone el maxi vestido lencero: color pastel, detalles románticos y espalda descubierta

El maxi vestido lencero, una tendencia que combina romanticismo y sensualidad

El vestido lencero vuelve a ganar protagonismo en primavera verano 2027, esta vez en versiones de largo maxi que recuperan la estética de los clásicos camisones y prendas de inspiración íntima. Los breteles finos, los escotes delicados, las telas livianas y los detalles de encaje son algunos de los rasgos que definen esta tendencia.

En la propuesta de María Vázquez, el diseño se aleja de las versiones más ajustadas para apostar por una caída holgada y fluida. La elección de un tono pastel y las terminaciones de encaje refuerzan su impronta romántica, mientras que la espalda descubierta introduce un contrapunto sensual.

María Vázquez impone el maxi vestido lencero: color pastel, detalles románticos y espalda descubierta

Además, su versatilidad permite adaptarlo a diferentes ocasiones: con sandalias planas y accesorios naturales para un plan de día, o con zapatos de tacón y complementos más sofisticados para una salida nocturna. Una prenda que demuestra que la inspiración lencera también puede encontrar su lugar en looks relajados y elegantes.

María Vázquez impone el maxi vestido lencero: color pastel, detalles románticos y espalda descubierta

De esta manera, María Vázquez impone el maxi vestido lencero y deslumbra en redes sociales. La prenda se destaca por su color pastel, sus detalles románticos y por tener una espalda descubierta que aporta sensualidad a una prenda larga con encaje blanco en el escote y ruedo.