Los mejores looks de Moria Casán en el Caribe: animal print, transparencias y mucho glamour

Moria Casán disfruta de unos días en el Caribe luego del estreno de su biopic y en el marco de la celebración por sus 80 años. La actriz aprovechó el viaje para relajarse y compartir con sus seguidores distintas postales de esta etapa, en las que también mostró algunos de sus looks elegidos para disfrutar del verano.

Moria Casan celebra el éxito de su biopic

Fiel a su estilo, Moria combinó propuestas sensuales con estampados protagonistas y accesorios que completaron cada uno de sus estilismos. Entre sus elecciones se destacaron un traje de baño enterizo, un bikini animal print y un vestido floral con transparencias.

El enterizo vintage de Moria Casán

Uno de los looks elegidos por Moria Casán fue una malla enteriza que recupera elementos de la estética vintage. El diseño combina negro con un estampado animal print en tonos beige y marrón, mientras que el escote corazón y el calce alto sobre las caderas refuerzan la inspiración pin-up.

Moria Casán se roba todas las miradas en el caribe

La mítica conductora completó la propuesta con anteojos de sol pequeños y de forma felina, un accesorio que acompañó la estética retro del traje de baño. El resultado mantuvo la combinación entre sensualidad y glamour que caracteriza sus elecciones de moda.

Moria Casán sorprendió con un bikini animal print

Moria Casán también apostó por un clásico de la moda de verano: un bikini de dos piezas con estampado animal print en tonos marrón, negro y beige. El diseño se destacó por su estilo pequeño y las tiras finas, acompañado por una silueta de inspiración retro.

Moria Casán lució un bikini de animal print

Para completar el look, sumó un sombrero negro de ala ancha, anteojos de sol blancos de formato rectangular y sus icónicas trenzas. Los accesorios aportaron personalidad a una propuesta que llevó el animal print como protagonista.

El vestido floral con transparencias de Moria Casán

Para otra de sus apariciones, Moria Casán eligió un vestido corto y ceñido al cuerpo confeccionado en una tela semitransparente de fondo oscuro. El diseño está cubierto por un estampado floral y botánico en tonos intensos como fucsia, rojo, verde y amarillo, una combinación que le dio una impronta tropical y maximalista.

Moria Casán con un vestido de transparencias florales

El vestido, de mangas largas y cuello alto, fue acompañado por anteojos de sol blancos rectangulares. Con esta elección, Moria Casán dejó nuevamente en claro su preferencia por los estampados protagonistas y las transparencias, dos recursos que forman parte de su particular manera de entender la moda.