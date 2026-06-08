Zaira Nara apostó por el traje oversized que será tendencia esta temporada

Zaira Nara es una de las modelos más resonantes de los últimos años. Sus apuestas campestres, marcando la sensualidad del cowgirl, comenzaron a crear una imagen de versatilidad sobre su estilo, con su reversión del streetwear, encontrado en la comodidad del estilo más cercano al urbano.

Sin embargo, en los eventos elegantes a donde se presenta, en las publicidades que protagoniza o en el streaming que conduce, busca una manera de vestir más ligada con el empoderamiento y el business woman. Es así como la sastrería en sus abrigos o conjuntos comienzan a tomar importancia. En las últimas horas, dejó en claro cuál es el traje oversize ideal, fusionando la búsqueda de comodidad y movimiento en prendas sueltas con la elegancia de los trajes.

El traje oversize con el que Zaira Nara impuso la tendencia de la temporada

El traje oversize con el que Zaira Nara impuso la tendencia de la temporada

Las celebridades se distinguen entre sí por la manera en la que imponen diferentes tendencias en cada temporada. Zaira Nara se caracteriza por sus apuestas más ligadas a la sensualidad, las transparencias y las combinaciones de colores conectadas al streetwear. Pero, en ocasiones, se la juega por combinaciones vinculadas a la sastrería, guiándolas por un camino más relajado que el clásico traje. Es por eso que, en las últimas horas, llamó la atención de todos al imponer el favorito del invierno, dejando en claro que el oversize es la nueva apuesta para la elegancia effortless chic.

El traje oversize con el que Zaira Nara impuso la tendencia de la temporada

En su cuenta de Instagram, compartió el traje de dos piezas de la firma Paula Cahen D'Anvers, confeccionado en paño de lana sastrero de peso intermedio. El mismo es de un color taupe, marcando las tonalidades frías y terrenales del invierno argentino, y con una combinación de matices de gris y beige terroso, casi marrón. Como detalles en los botones y en la pequeña corona de la solapa del saco, se aprecia un oscuro que combina con su cabello largo.

Sin embargo, la apuesta que generó la sorpresa y el amor de muchos de sus seguidores fue la del oversize. Si bien Zaira Nara demostró que este estilo de prendas es muy usada en sus looks streetwear, lo llevó también a la elegancia de algunos eventos, acercándose más a un quiet luxury y effortless chic. Esta combinación de estilos le permiten movimiento y comodidad, sobre todo con la combinación de zapatillas de tonalidad parecida, y sin perder lo elevado del traje.

El traje oversize con el que Zaira Nara impuso la tendencia de la temporada

Zaira Nara y su amor por el oversize: la perfecta combinación entre la elegancia y la comodidad effortless

El traje oversize ideal para el invierno no fue la primera apuesta que Zaira Nara hizo en este estilo de prendas, que fusionan comodidad con cortes elegantes y sofisticados. Durante las últimas semanas de invierno, y con motivo de publicidades y pasarelas, demostró diferentes maneras de imponer el traje oversize, los sacos de gran tamaño y el color taupe como una de las tendencias.

Entre algunas de las elegidas por la modelo, estuvo el pijama style, permitiendo una combinación de estampados que marcan la elegancia de los eventos donde participa, pero encontrando la comodidad en prendas holgadas y sueltas que siguen marcando su figura. El abrigo termina tomando un rol esencial en este tipo de combinaciones, ya sea acompañando al oversize como marcando una figura que eleve los atributos naturales del usuario.

Además, los trajes que Zaira elige terminan teniendo detalles como emblemas delicados que se suman al quiet luxury de las últimas tendencias, y le permiten jugar con la sensualidad desde otro aspecto. Ya sea con el uso de un calzado más ligado a las stiletto como con la lencería como prenda determinada debajo del saco XXL, Nara deja en claro que la elegancia, la sensualidad y la comodidad pueden ir de la mano, incluso en los eventos que se realizan en invierno.

Zaira Nara y el oversize

El estilo de Zaira Nara es uno de los más seguidos por las redes sociales y medios de comunicación, gracias a sus apuestas sensuales pero manteniendo la elegancia de todos los eventos que participan. Sus seguidores y los expertos fashionistas dejan los halagos en las diversas postales que ella comparte, y marcan cuáles son las tendencias que vienen de la inspiración y el conocimiento de la propia modelo.

Es por eso que el traje oversize, de una tonalidad neutra y fría como el color marrón visón, se volvió uno de los más comentados y destacados por todos, sobre todo al ser una apuesta muy alejada del estilo cotidiano que la modelo elige. Zaira Nara dejó en claro que entiende cuáles son las prendas ideales para eventos elegantes, sin perder su búsqueda por lo comfy, y demostrando un a clara fusión entre el quiet luxury y el effortless chic, dos tendencias muy ligadas a la última moda.

A.E