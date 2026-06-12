Maru Botana dio cátedra de cómo lucir un look total cuero en mujeres +50: minifalda y botas bucaneras

Maru Botana se encuentra en España y fue parte de un evento exclusivo donde se lució con un look que captó la atención de todos los presentes. La chef eligió una propuesta moderna y cuidada que reforzó su estilo personal y acompañó la ocasión con una presencia marcada por un look total cuero ideal para destacar en un contexto internacional. Su aparición en este encuentro se convirtió en uno de los momentos más comentados, mostrando cómo combina elegancia y tendencia en cada presentación.

Maru Botana mostró cómo usar un look total cuero que marcó tendencia

En las últimas horas, Maru Botana compartió distintas imágenes que reflejaron cómo vivió su viaje a España, protagonizado por una invitación especial de Alpine. En ellas se la pudo ver disfrutando de un encuentro único, donde combinó su participación en un evento de gran nivel con una elección estética que reafirmó su identidad y su manera de presentarse en escenarios internacionales. La propuesta que eligió para esta ocasión se convirtió en parte de la experiencia completa, sumando un toque personal que se robó todas las miradas.

Maru Botana

En su paso por la exhibición de la escudería, la chef sorprendió a todos con un conjunto que llamó la atención por su coherencia y estilo. Optó por una minifalda de cuero negro, pieza central de su outfit, que resaltó por su corte definido y simple. La elección se completó con unas botas bucaneras del mismo material, que se extendían por encima de la rodilla y aportaban continuidad visual al estilismo.

La combinación de ambas prendas generó un efecto monocromático uniforme, reforzando la idea de un look pensado en clave moderna y adaptado a mujeres de más de 50 años. El leather, protagonista absoluto, se convirtió en el hilo conductor de la propuesta. El atuendo de Maru Botana se complementó con una chaqueta que aportó estructura y acompañó la silueta. La elección de accesorios fue mínima, lo que permitió que las prendas principales se destacaran sin distracciones.

Maru Botana

El peinado y el maquillaje se mantuvieron sobrios, en equilibrio con la propuesta general. Con esta aparición, la cocinera logró captar la atención tanto por su look total cuero, que mostró cómo las mujeres +50 pueden lucir tendencias actuales con precisión y estilo. La publicación que realizó en sus redes sociales no solo reafirmó su lugar como referente de la moda, sino que marcó una impronta personal marcada por la elegancia.

Maru Botana sorprendió a todos con una de sus tortas estrella con un detalle único

Entre las historias que compartió en Instagram Maru Botana, se podían apreciar algunos detalles del evento de Alpine en España al que fue invitada. Durante la exhibición, la escudería mostró uno de los monoplazas de Fórmula 1 que usan sus pilotos, Pierre Gasly y Franco Colapinto. En ese marco, la chef decidió agasajar a todos los invitados con una de sus recetas más conocidas y buscadas, el Rogel.

La torta, de gran tamaño y con abundante dulce de leche, fue presentada como parte de su aporte personal al evento. El detalle que más llamó la atención fue la decisión de transformar el clásico merengue blanco en una variante azul, en sintonía con los colores de la firma francesa donde corre el argentino. Este gesto fue destacado por sus seguidores como una muestra de autenticidad y creatividad.

El Rogel es uno de los postres más emblemáticos de Maru Botana y de la pastelería argentina. Se caracteriza por sus múltiples capas de masa intercaladas con dulce de leche y coronadas con merengue italiano. En otras oportunidades, la chef ya había sorprendido con versiones gigantes de este postre, como el “rogelazo” de 20 metros que preparó en Argentina, reafirmando su vínculo con esta receta tradicional.

Maru Botana

Maru Botana estuvo presente en España y su participación en un evento exclusivo de Alpine se destacó por una propuesta estética que llamó la atención. La chef eligió un conjunto en cuero total que integró piezas clave en un mismo estilismo, mostrando cómo las tendencias pueden adaptarse con precisión a diferentes edades. La elección se mantuvo en una línea sobria y cuidada, con accesorios mínimos y un maquillaje equilibrado, reforzando la coherencia de un look pensado para un contexto internacional.

VDV