Las mejores fotos de Zaira Nara y su amanecer en el Cerro Castor: un viaje al fin del mundo junto a sus hijos

Zaira Nara emprendió una aventura inolvidable en el sur argentino junto a sus dos pequeños, Malaika y Vigo. La reconocida modelo compartió en sus redes sociales los detalles de una escapada mágica colmada de paisajes blancos, nieve y mucha diversión en familia.

Zaira Nara y sus hijos.

Zaira Nara: Un despertar blanco en el fin del mundo

La estadía comenzó con las primeras luces del día iluminando las imponentes cumbres patagónicas. Desde la calidez de un refugio de montaña, la vista panorámica regaló postales únicas que dejaron a todos sin aliento. El amanecer se convirtió en el escenario perfecto para recargar energías antes de enfrentar las bajas temperaturas del lugar.

Malaika y Vigo, hijos de Zaira Nara disfrutan de chocolates y mate.

Los chicos disfrutaron al máximo de cada rincón de este paraíso austral. Entre sonrisas y momentos de relax junto a la chimenea, la familia compartió mates calientes y chocolates que abrigaron las mañanas frías. La complicidad entre madre e hijos quedó registrada en cada uno de los videos compartidos durante las primeras horas de la jornada.

Adrenalina pura sobre la nieve por Zaira Nara

La acción principal ocurrió en las pistas, donde los pequeños demostraron sus habilidades para deslizarse con total soltura. Zaira acompañó de cerca a Malaika y a Vigo en cada descenso, capturando sus mejores piruetas y saltos entre los árboles. Los cascos y los equipos profesionales formaron parte del atuendo diario para garantizar seguridad en la aventura.

Paisaje de ensueño y la simpatía de Vigo.

Tras las intensas bajadas, el grupo se trasladó en una moderna moto de nieve para recorrer los senderos blancos más alejados. La velocidad y el paisaje montañoso generaron una atmósfera de pura emoción para los niños. Incluso, el pequeño Vigo protagonizó momentos muy divertidos con gestos ocurrentes frente a la cámara tras esquiar.

Zaira Nara y sus hijos: Estilo y confort en la montaña

El viaje también destacó por los outfits elegidos para soportar el clima extremo de Ushuaia. Los abrigos impermeables, las camperas camufladas y los accesorios térmicos combinaron diseño y funcionalidad a la perfección. Cada detalle estuvo pensado para que los chicos jugaran cómodos mientras caminaban por la nieve acumulada.

Zaira Nara y sus hijos: aventura en la nieve.

Las botas especiales para la nieve fueron las aliadas indiscutidas para explorar los alrededores del parador. Con pasos firmes, los niños caminaron por los senderos boscosos mientras la naturaleza ofrecía su mejor versión invernal. Esta travesía de la familia de Zaira Nara quedará grabada en el recuerdo de todos como uno de los mejores viajes compartidos.