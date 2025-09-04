Nadia Cerino, la famosa bióloga del CONICET, debutó como modelo en el BAFWEEK con un look moderno y relajado

Nadia Cerino, bióloga marina del CONICET, dio un nuevo paso en su exposición pública al debutar como modelo en el BAFWEEK 2025. La científica, que alcanzó popularidad tras las transmisiones en vivo desde el Cañón Submarino de Mar del Plata, sorprendió al público del evento de moda más importante del país con una faceta totalmente distinta.

La presentación de Nadia Cerino se dio en el marco de TURUCUTO, la colección de Gusmán presentada el martes al mediodía en los jardines del Museo Larreta, en el barrio de Belgrano. A pesar de la lluvia, los invitados pudieron disfrutar de una propuesta muy autóctona que reinterpreta la tradición desde una mirada urbana y contemporánea.

Así fue el debut de Nadia Cerino en la pasarela del BAFWEEK 2025

Nadia Cerino desfiló con un look moderno y relajado, en línea con la propuesta de la colección, que conecta directamente con los recuerdos y paisajes del norte argentino. Y es que TURUCUTO nace de la memoria sensorial de Agustina Collado y Oscar Cabrera, un viaje íntimo a su Tucumán natal.

Las prendas de la colección evocan las fases de la luna, la intensidad del sol del norte, la textura del viento sobre los cañaverales y el destello de las estrellas en noches despejadas. El estilismo que lució Nadia reflejó esa idea de apropiarse del verano con ropa que, más que vestimenta, se siente como recuerdos futuros.

El debut de la científica como modelo reforzó la impronta de la colección: rescatar la tradición y transformarla en una propuesta urbana, contemporánea y moderna. “TURUCUTO no es solo ropa: es un estado de ánimo”, definieron los diseñadores, y la participación de Nadia Cerino en la BAFWEEK sumó frescura a un concepto que combina identidad, memoria y proyección de futuro.

Nadia Cerino destacó en la pasarela por su autenticidad y seguridad, mostrando otra faceta de la científica más allá del laboratorio. Su presencia en la BAFWEEK 2025 aportó un matiz diferente al evento, demostrando que la moda argentina se adapta a cualquier rubro, aportando elegancia y sofisticación.