María Vázquez impone la camisa con cuello XXL para looks urbanos

Este último fin de semana de abril, María Vázquez irrumpió en sus redes sociales y sorprendió a sus más de 378 mil seguidores con un look urbano ideal para estos primeros fríos otoñales. En este marco, la prenda que más se destacó de su outfit fue la camisa rústica con cuello XXL, que combina volados, texturas y estampado clásico.

María Vázquez apuesta a un clásico que nunca pasa de moda

En las últimas horas, María Vázquez volvió a marcar tendencia con un estilismo que sintetiza a la perfección elegancia y funcionalidad. En esta oportunidad, apostó por una prenda protagonista que pisa fuerte esta temporada otoño-invierno 2026: la camisa con cuello XXL, un detalle que transforma y resalta cualquier look. En este marco, la elección de la experta fashionista confirma que los clásicos reinventados siguen dominando el street style.

María Vázquez | Instagram

Entre las prendas que completaron su estilismo, la empresaria eligió una camisa leñadora de mangas largas con estampa de cuadros en tono verde oscuro con líneas geométricas en color beige. La misma se destacada por un cuello amplio con volados que aporta un aire romántico y sofisticado, aportando textura y movimiento. Sobre ella, sumó un chaleco tejido en color verde oliva que refuerza la estética otoñal del outfit. Asimismo, superpuso este collage en forma de cascada destacándose más.

María Vázquez | Instagram

Las claves de María Vázquez para destacar una camisa con cuello XXL

La parte inferior del look de María Vázquez se compone de una falda de jean de largo midi, una pieza versátil que equilibra lo casual con lo refinado. Asu vez, el corte recto y la tela de apariencia desgastada aportan frescura, mientras que el largo por debajo de la rodilla suma un toque moderno y urbano. Esta combinación que realizó la esposa de Adolfo Cambiaso dejó en claro cómo mezclar texturas puede elevar un estilismo diario, incluso en un día de campo.

En cuanto al calzado, optó por botas altas de gamuza en tono camel, con taco medio, que estilizan la figura y resultan ideales para caminar con comodidad tanto en el campo como en la ciudad. Este tipo de botas no solo aporta altura, sino que también se acopla a la colorimetría del conjunto.

Finalmente, los accesorios que utilizó la conductora fueron tan protagonistas como la camisa leñadora con cuello XXL: un bolso artesanal y rústico tipo bandolera en tonos verdes, con detalles de hebillas y cintas de cuero, sumó practicidad sin perder estética. También un cinturón haciendo juego y, como broche de oro, llevó gafas de sol de estilo retro en tonos cálidos, reforzando el aire vintage que atraviesa todo el look.

María Vázquez | Instagram

Con un hairstyle natural peinado con ondas suaves, María Vázquez presentó en su perfil de la famosa red social de la camarita un estilismo ideal para recibir las bajas temperaturas con actitud y glamour. Su apuesta por prendas versátiles -como la camisa leñadora-, combinadas con detalles en su cuello XXL, la colocan en la vidriera de consulta de quienes buscan en ella una fuente de inspiración en clave urbana.

NB