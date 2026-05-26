Nicole Neumann dio cátedra de estilo con el tapado más chic de la temporada

Con la llegada del otoño, las texturas y los colores cálidos ganan protagonismo, un escenario perfecto para que Nicole Neumann la modelo despliegue su gran sentido de la estética. En esta oportunidad, la conductora deslumbró con un look que equilibra la comodidad urbana con el lujo artesanal. Su elección demuestra que una sola pieza bien seleccionada es suficiente para transformar un outfit básico en una propuesta de alto impacto.

El abrigo insignia que Nicole Neumann transformó en tendencia absoluta

El gran protagonista de su vestuario fue un imponente tapado tricot en un color rojo borgoña, el tono ideal para esta época del año. Esta prenda se destaca por su exuberante diseño de flecos entrelazados, los cuales aportan un movimiento sumamente atractivo y dinámico con cada paso.

Nicole Neumann llevó el abrigo sutilmente apoyado sobre los hombros, con un aire relajado e informal pero sumamente elegante. La textura pesada y el gran volumen de la pieza crean un contraste visual perfecto, posicionándola como la prenda estrella de la temporada.

Para equilibrar el volumen de un abrigo tan llamativo, la modelo optó por prendas básicas y de líneas limpias en el resto de su conjunto. En la parte superior llevó una camisa blanca clásica, decorada con sutiles bordados en los puños, combinada con unos jeans holgados de estilo boyfriend en tono azul medio.

Nicole Neumann con un tapado estilo boho chic

La conductora completó el look con accesorios estratégicos que definieron su silueta de manera impecable. Un delicado cinturón de soga trenzada marcó su cintura, mientras que unas botas de caña alta de gamuza en el mismo tono borgoña del tapado aportaron el cierre perfecto y estilizado.

Nicole Neumann impactó con un tapado borgoña

De Olivia Palermo a Sienna Miller: las estrellas imponen el abrigo con flecos

Este tipo de abrigos con texturas táctiles y flecos no son una casualidad, sino una macrotendencia que pisa fuerte en las principales capitales de la moda. Celebridades internacionales como Olivia Palermo y Sienna Miller son fanáticas de este estilo boho-chic, incorporando prendas similares en sus apariciones públicas.

Nicole Neumann combinó el tapado con botas del mismo tono

Nicole Neumann adopta esta corriente internacional con maestría y demuestra que la clave para llevarla con éxito está en el equilibrio de las proporciones. Un peinado descontracturado y un maquillaje natural son los aliados finales para que el tapado sea el verdadero y único centro de atención.