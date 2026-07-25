La China Suárez, Pampita y Nicole Neumann se suman a la tendencia del slipdress, un infaltable de esta primavera

La moda contemporánea recupera siluetas del pasado con una frescura renovada y las grandes figuras del espectáculo argentino confirman esta dirección estilística. Pampita, la China Suárez y Nicole Neumann adoptan el clásico slipdress para diferentes ocasiones públicas y demuestran la absoluta vigencia de esta moldería lencera. Las famosas imponen este diseño como el comodín indiscutido para los días cálidos que anticipan la primavera.

Kate Moss, pionera en el slip dress

El origen del slipdress: de los años noventa a la consagración en la alfombra roja

El slipdress nace originalmente en el universo de la ropa interior femenina y el mundo del boudoir antes de ganar visibilidad pública masiva. Durante la década de los noventa, figuras icónicas como Kate Moss transformaron el camisón de seda con tirantes finos en un símbolo indiscutido de elegancia minimalista. Esta osada transición rompió con los esquemas tradicionales de la época al llevar una prenda íntima directamente a las calles y a las galas más exclusivas.

Alberta Ferretti, Gucci y Dolce & Gabbana

Las pasarelas internacionales actuales reinterpretaron esta pieza clave mediante texturas fluidas, transparencias sutiles y detalles de encaje que evocaban el glamour de aquella década dorada. Esta evolución textil demuestra cómo la comodidad y la sensualidad confluyen en una sola moldería ligera que prioriza la libertad de movimiento. Las grandes firmas de lujo incorporaron esta estética lencera en sus colecciones recientes con una mirada moderna que trasciende las barreras del dormitorio.

Las dos versiones de Pampita, el encanto parisino de Nicole y la elegancia de la China

Carolina "Pampita" Ardohain deslumbró con dos alternativas bien diferenciadas que marcan el pulso de la tendencia actual y reafirman su estatus de ícono fashion. Por un lado, la modelo lució un sofisticado modelo largo en color negro con caída fluida, escote drapeado y sutiles aberturas durante su paso por un estudio de streaming. Por otro lado, ella eligió una versión corta en tono blanco con delicadas terminaciones de encaje floral para posar junto a un coche deportivo de alta gama en Miami.

Pampita con slipdress largo.

Por su parte, Nicole Neumann cautivó desde París con un elegante paseo en barco por el río Sena que roba todas las miradas. La reconocida modelo optó por un slipdress claro de líneas minimalistas y caída al bies que se fusionó con la brisa parisina, aportando una dosis indiscutible de sofisticación.

Nicole Neumann desde París.

En paralelo, la China Suárez se sumó al furor mediante un diseño corto en color blanco con apliques románticos de encaje, complementado con un peinado recogido tirante, aros minimalistas y una actitud deslumbrante desde Milán.

La China Suarez se sumó a la tendencia lencera.

Claves de estilo

La versatilidad figura como la principal virtud del slipdress, permitiendo transicionar sin escalas entre estilismos diurnos relajados y equipos nocturnos sofisticados. Las expertas en moda sugieren combinar esta prenda liviana con chaquetas de cuero, blazers oversize o abrigos sastreros para lograr un contraste texturado muy interesante. Los accesorios minimalistas y el calzado de taco fino potencian la faceta más elegante del vestido, mientras que las zapatillas urbanas restan formalidad con un acierto total.

Pampita con un lencero corto.

Así La China Suárez, Pampita y Nicole Neumann reconfirman que el slipdress se posiciona como el infaltable absoluto de la temporada primaveral en Argentina. Las tres celebridades adaptan esta silueta histórica a sus estilos personales únicos con una maestría impecable que inspira a miles de seguidores. Esta coincidencia estilística demuestra que la estética lencera llegó para quedarse y dominará las calles durante los próximos meses.