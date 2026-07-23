Nicole Neumann apostó al total brown con un look ultra chic que marca tendencia

Nicole Neumann continúa recorriendo Europa junto a su pareja, Manu Urcera, y su hijo, Cruz. En esta oportunidad, la modelo se mostró durante un paseo con un look total brown ultra chic que cautivó nuevamente a sus miles de seguidores de las redes sociales.

El look de Nicole Neumann que redefine la elegancia casual

Nicole Neumann continúa disfrutando de sus vacaciones en España y, como suele suceder, cada una de sus apariciones se convierte en una fuente de inspiración fashionista. En su posteo más reciente de Instagram, la empresaria cosmética compartió una serie de imágenes desde Mallorca y escribió: "Una tarde en la isla". Más allá del paisaje de calles de piedra y construcciones históricas que muestra en las postales, todas las miradas se posaron sobre el sofisticado look que eligió para recorrer el destino.

Fiel a su estilo elegante y relajado, Nicole Neumann apostó por un conjunto total brown, una de las tendencias más fuertes del momento, que demuestra que los tonos tierra siguen ganando protagonismo tanto en el invierno como en las colecciones de verano.

Nicole Neumann

La pieza estrella fue un vestido corto en color chocolate, confeccionado en un tejido de caída fluida que combina comodidad y sensualidad. El diseño presenta un escote halter de cuello alto, que deja completamente al descubierto los hombros y realza la zona del cuello, aportando un aire refinado y femenino.

La silueta del vestido de Nicole Neumann también se destaca por el juego de volúmenes. Mientras que la parte superior tiene un calce amplio y una caída suave que genera movimiento, la falda se ajusta al cuerpo desde las caderas, marcando la figura y creando un atractivo contraste de proporciones. Este recurso de moldería transforma una prenda simple en una propuesta moderna y de gran impacto visual.

Nicole Neumann

Minimalista contemporáneo: la tendencia que eligió Nicole Neumann para conocer Mallorca

La ausencia de estampados, aplicaciones o excesos decorativos en el look de Nicole Neumann refuerza la estética minimalista contemporánea, una tendencia que apuesta por diseños limpios donde la calidad de la confección, la silueta y la paleta cromática son las verdaderas protagonistas.

Para completar el estilismo, Nicole Neumann eligió unas sandalias bajas con suela negra y finas tiras de cuero camel que se atan alrededor de los tobillos. El diseño, de inspiración artesanal, aporta un sutil contraste dentro de la misma gama de colores y suma un aire relajado, ideal para recorrer destinos costeros sin perder elegancia. Además de acompañar el espíritu casual del vestido, el calzado equilibra comodidad y estilo, dos conceptos que hoy dominan la moda de lujo.

Nicole Neumann

El resultado fue un look que resume varias de las tendencias más fuertes de la temporada: el total brown, la elegancia casual y las siluetas equilibradas. Lejos de recurrir a accesorios llamativos, la top model dejó que el protagonismo esté en la armonía cromática y en el vestido, demostrando que, muchas veces, menos es más.

De esta manera, Nicole Neumann apostó al total brown con un look ultra chic que marca tendencia y volvió a confirmar su lugar como referente de estilo en redes sociales. Asimismo, la conductora dejó en claro que el marrón, en todas sus variantes, ya no es solo un color de temporada, sino que se convirtió en un auténtico básico del guardarropa contemporáneo.