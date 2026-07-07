El look de Pampita para alentar a la Selección: apostó por un outfit albiceleste en el fanfest contra Egipto

Pampita celebró con entusiasmo el triunfo de la Selección Argentina en el fanfest, donde el equipo nacional se impuso ante Egipto por 3 a 2. La conductora se mezcló entre la multitud de hinchas para compartir la alegría de la victoria, contagiándose de la energía y la pasión que dominaron la jornada en suelo estadounidense.

Pampita en el fanfest de Miami.

El look de Pampita

La modelo y conductora eligió un estilismo que combinó comodidad y estilo, resultando perfecto para vivir la intensidad de un partido al aire libre. La conductora lució una remera de la Selección Argentina reversionada en una moderna tela tipo red, la cual aportó una textura liviana y actual, ideal para el clima veraniego de Miami. Esta prenda exhibió con orgullo el emblemático sol característico de nuestra bandera, integrando el símbolo nacional con un toque distintivo y muy alegre a su outfit.

El festejo de Pampita entre la multitud.



Para completar su propuesta de moda, la modelo optó por unas bermudas de gabardina en color blanco, una elección que aportó frescura y versatilidad a todo el conjunto. Como calzado, prefirió un par de sandalias de suela anatómica y tiras acolchadas en tonos claros, un modelo funcional que aseguró practicidad para desplazarse entre la multitud sin perder el estilo. Para cerrar su estilismo, llevó unos anteojos de sol de estilo retro que le otorgaron un aire chic, incluso en medio del fervor popular.

Pampita entre la multitud con lentes retro.

A diferencia de sus apariciones anteriores en este evento, donde lució un corset personalizado o bien pantalones blancos combinados con una remera de una sola manga, en esta oportunidad eligió priorizar una informalidad deportiva y relajada que conectó perfectamente con el espíritu de la hinchada.

El festejo de Pampita en Miami

El ambiente en el fanfest se transformó en una verdadera celebración tras la victoria del equipo por 3 a 2 frente a Egipto. La energía del público resultó sumamente contagiosa, marcada por cantos, banderas flameando al viento y una pasión que cruzó fronteras para alentar a los jugadores. Entre los momentos más destacados del festejo, resaltó la presencia de un llamativo muñeco gigante de Messi que, posicionado sobre uno de los vehículos, agitó las banderas y animó a la multitud al ritmo de los cánticos más populares.



Pampita se mostró totalmente integrada a este clima festivo, posando con una sonrisa radiante y cercana junto a los seguidores del equipo nacional que se agolparon para saludarla. En los registros del evento, se vio a la modelo interactuando con el entusiasta público mientras se acercó al micro bautizado "Tres Estrellas", el cual se convirtió en un punto de referencia para los hinchas. Los fanáticos vivieron una tarde inolvidable, capturaron fotos y celebraron cada instante de esta jornada deportiva que unió a todos los argentinos en suelo estadounidense.

Sin dudas, la presencia de la conductora añadió un brillo extra a este encuentro, donde la alegría por el resultado del partido se sintió en cada rincón del lugar. Tras este despliegue de moda casual y nacionalismo futbolero, todas las miradas ya se posan sobre la próxima aparición de la modelo. ¿Cuál será el próximo look que elegirá Pampita para seguir alentando a la selección?