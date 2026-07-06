Pampita y Juanita Tinelli eligieron las Moon Boot que son furor este invierno

Pampita y Juanita Tinelli se convirtieron en referentes de estilo al mostrar cómo un mismo calzado puede adaptarse a propuestas muy diferentes. Con looks pensados para la temporada invernal, ambas eligieron combinaciones que resaltan la versatilidad de un diseño que atraviesa generaciones y se instala en la moda actual, las Moon Boot. Sus elecciones reflejan cómo la moda en esta época del año puede reinventarse con piezas icónicas y al mismo tiempo mantener una silueta limpia en cada aparición.

Pampita y Juanita Tinelli deslumbraron con las Moon Boot que marcaron la tendencia de la temporada

Pampita y Juanita Tinelli captaron toda la atención con outfits que reflejan dos maneras de entender la moda invernal. Mientras una apuesta por la estética ajustada y monocromática, la hija de Marcelo Tinelli se inclina hacia un estilo urbano y relajado, confirmando que un mismo accesorio puede transformarse según la personalidad de quien lo lleva. La coincidencia en su elección, por las Moon Boot, revela cómo la temporada encuentra en este calzado un punto de encuentro entre lo práctico y lo moderno.

En los últimos días, las modelos compartieron en sus redes sociales imágenes y videos donde se las pudo ver luciendo estas botas icónicas, cada una con su impronta personal. La elección de ambas confirma que este modelo après-ski, nacido en los años 70, se reinventa y se adapta a los looks actuales. La reconocida presentadora sorprendió con un outfit monocromático en negro que combina sensualidad y comodidad.

En la publicación que Pampita realizó en su Instagram se la pudo ver con un conjunto ajustado de estética second skin, con un top de manga larga y leggings de cintura alta que resaltan su silueta atlética. El cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje fresco completaron un estilo relajado pero fotogénico, ideal para los días fríos. El detalle que elevó el look fueron las Moon Boots en versión blanco y negro. Con caña acolchada, cordones gruesos y suela antideslizante, se convirtió en el protagonista del conjunto.

Juanita Tinelli

Por su parte, Juanita Tinelli optó por un estilo más relajado y urbano. En las imágenes que compartió en sus redes sociales, se la vio con una campera oversize a cuadros en tonos beige y negro, un top ajustado y pantalones ceñidos. Además, la influencer sumó accesorios que marcaron su impronta personal con una gorra verde oscura y gafas de marco grueso. Pero el verdadero eje de su look se centró en las botas de caña media, un modelo totalmente negro, que mantiene la vibra streetwear.

Las Moon Boots de Pampita y Juanita Tinelli: versatilidad y estilo en clave urbana

La elección de Juanita Tinelli se destacó por su color total black, un modelo más sobrio que se integró perfectamente con su elección. La caña acolchada y la suela chunky aportaron textura y volumen, mientras que el tono oscuro reforzó la estética effortless que caracteriza a la hija de Marcelo Tinelli. El estilo de la joven modelo y de Pampita destaca la versatilidad de las Moon Boots. En versión bicolor, pueden convertirse en el centro de atención de un conjunto ajustado y elegante. Mientras que en un solo tono se adaptan sin perder impacto.

Pampita

Este invierno, las botas lunares se posicionan como la pieza clave del guardarropa. Su diseño icónico mezcla nostalgia retro con modernidad, ofreciendo abrigo, comodidad y un toque de tendencia. Además, su tela impermeable es ideal para combinar estilo y funcionalidad, algo fundamental en la temporada más fría del año. Este invierno, las botas après-ski se consolidan como el must-have, confirmando que la tendencia llegó para quedarse.

La popularidad de estas botas también responde a su capacidad de transformar cualquier look. Desde un outfit sporty-chic como el de Pampita hasta una propuesta urbana como la de Juanita Tinelli, las Moon Boots funcionan como un accesorio versátil que aporta carácter y personalidad. Su diseño acolchado y suela robusta permiten que se adapten tanto a conjuntos ajustados como a estilos oversize, integrándose con naturalidad en diferentes propuestas.

Juanita Tinelli

Pampita y Juanita Tinelli muestran cómo la moda invernal puede tomar caminos distintos y complementarios al mismo tiempo. Con estilos que reflejan personalidades diferentes, ambas eligieron las Moon Boots, un calzado que se adapta a propuestas ajustadas y urbanas, demostrando su capacidad de integrarse en looks variados. La coincidencia en su elección marca un punto de encuentro entre lo práctico y lo moderno, reforzando la presencia de un diseño que se instala con fuerza en la temporada.

VDV