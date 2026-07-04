Rodeada de los exjugadores de la selección, Pampita dio cátedra de estilo en Miami: top albiceleste y palazzo

La previa del encuentro entre la Selección Argentina y Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, reunió a varias figuras del deporte y el espectáculo en Miami. Entre ellas estuvo Pampita, quien compartió la cobertura del evento junto a históricos exjugadores de la Albiceleste como Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín y Javier "Pupi" Zanetti.

El look de Pampita para Argentina VS Cabo Verde

Fiel a su estilo, la modelo y conductora no pasó inadvertida. Mientras acompañaba la previa del partido desde el estadio, Pampita volvió a demostrar que es posible combinar comodidad y elegancia con un outfit pensado para una jornada deportiva, pero sin resignar las tendencias que la convirtieron en una de las principales referentes de la moda argentina.

El look de Pampita para ver Argentina vs. Cabo Verde

Para la ocasión, Pampita eligió un top sin mangas de escote halter con base celeste y finas rayas verticales en blanco y tonos cálidos, una combinación que evocó sutilmente los colores de la Selección Argentina sin recurrir a la clásica camiseta. La prenda, de silueta ajustada, aportó un aire fresco y moderno, ideal para las altas temperaturas de Miami.

El look de Pampita para Argentina contra Cabo Verde

La conductora completó el estilismo con un pantalón blanco de tiro alto y piernas amplias, tipo palazzo, confeccionado en una tela liviana que sumó movimiento y sofisticación al conjunto. Como calzado optó por zapatos cerrados en tono nude, una elección que estilizó la figura y mantuvo la armonía de una paleta de colores clara y luminosa. En cuanto a los accesorios, apostó por la discreción con unas gafas de sol de cristales oscuros y marco fino.

Pampita con Sergio Goycochea, Juan Pablo Sorín y Javier "Pupi" Zanetti

El sello de estilo que Pampita mantiene dentro y fuera de las tendencias

Una vez más, Pampita dejó en claro que su estilo trasciende las tendencias pasajeras. En lugar de optar por un outfit completamente deportivo, eligió combinar prendas de inspiración resort con básicos de sastrería relajada, logrando un equilibrio entre sofisticación y comodidad que se adaptó perfectamente al contexto del Mundial.

El look de Pampita para Argentina VS Cabo Verde

Los tejidos livianos, la paleta de colores claros y las líneas limpias fueron los grandes protagonistas de una propuesta smart casual que mantuvo la elegancia característica de la modelo sin perder funcionalidad. Con pequeños guiños a los colores albicelestes y una selección de prendas versátiles, Pampita volvió a demostrar por qué sigue siendo una referencia de estilo tanto dentro como fuera de las pasarelas.