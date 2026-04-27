Pampita y Flor de la V coincidieron con sus looks en los Martín Fierro de la Moda: la tendencia al estilo española

Carolina "Pampita" Ardohain y Flor de la V fueron dos de las grandes protagonistas de la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda, donde ambas sorprendieron al apostar por un mismo código estético: los lunares, un estampado clásico que remite al espíritu español y que volvió a posicionarse como uno de los favoritos del universo fashionista. Tal es así que esta coincidencia entre ambas conductoras no pasó desapercibida y fue uno de los diseños más destacados del glamoroso evento, consolidando a las conductoras como referentes indiscutidas de estilo.

Pampita lució un clásico que nunca pasa de moda

En cuanto a su estilismo, Pampita deslumbró con un vestido largo strapless blanco con lunares negros, de silueta sirena que realzaba su figura. El diseño incluyó un delicado volado en la zona inferior que generaba movimiento al caminar, además de un escote recto que aportaba equilibrio al conjunto.

Pampita en los premios Martín Fierro de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

Completó el look con el cabello suelto hacia un costado, maquillaje clásico y accesorios discretos que permitieron que el vestido fuera el protagonista absoluto, mientras que la actriz optó por una propuesta igual de impactante, pero con un enfoque más estructural y teatral.

La extravagante puesta en escena de Flor de la V

Por su parte, Flor de la V eligió un vestido largo blanco con lunares negros que destacaba por su impronta dramática y sofisticada. En esta línea, la pieza se caracterizó por mangas voluminosas y abullonadas que aportaron volumen en la parte superior, generando una silueta imponente y, a su vez, elegante.

El diseño presentaba un escote cuadrado que enmarcaba el torso, mientras que la falda, de caída recta y ceñida, estilizó su figura. Como complemento, sumó guantes negros largos que reforzaron la estética glamorosa y un peinado recogido con efecto húmedo, acompañado de un maquillaje clásico con labios rojos intensos que evocaban el espíritu del flamenco de Andalucía.

No obstante, el denominador común entre ambos estilismos fue el uso del estampado de lunares, una tendencia que remite directamente al imaginario español y que ha sido reinterpretada por grandes casas de moda europeas en las últimas temporadas. Los mismo lograron adaptarse a la alfombra roja con versiones modernas y de alta costura que resaltaron la personalidad de cada celebridad sin competir entre sí.

Flor de la V en los Martín Fierro de la Moda | Créditos: Prensa Telefe

Por su parte, entre las figuras destacadas de la noche también se hizo presente el diseñador argentino Apiolazza, actual director creativo de Moschino, quien asistió acompañado por una modelo y aportó su propia lectura del clásico estampado en cuestión. Esta pareja creativa hizo uso de lunares en una versión invertida: negro con lunares blancos. El estilista incorporó esta versión en su moño, un detalle elegante y distintivo, mientras que la joven que posaba a su lado lució un conjunto de una sola pieza, holgado y con hombros descubiertos, confeccionado en una tela levemente transparente que realzaba la textura y el movimiento del estampado.

La presencia de estos diseños reafirmó que los lunares se consolidan como una de las apuestas más versátiles del momento, capaces de adaptarse tanto a estilos clásicas como a propuestas vanguardistas.

Apiolazza el argentino en la dirección creativa de Moschino, con una modelo | Créditos: Prensa Telefe

De esta manera, Pampita y Flor de la V le abrieron las puertas a un motivo textil que nunca pasa de moda, demostrando que un mismo estampado puede reinterpretarse de formas completamente distintas y acordes a las personalidades de cada una. Su presencia confirmó que los lunares siguen siendo un símbolo de elegancia atemporal y que, en eventos como los Martín Fierro de la Moda, la creatividad y la personalidad son las verdaderas protagonistas.

NB