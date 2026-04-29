Lali Espósito reveló su mayor secreto a la hora de escribir canciones

Lali Espósito atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y, en ese contexto, decidió mostrar lo que pocas veces deja ver: su proceso creativo. En la antesala de su histórico debut en el Estadio River Plate, la artista lanzó Camino a River, donde comparte el detrás de escena de su música y su presente profesional.

Lali Espósito en Camino a River

El primer episodio, ya disponible, funciona como una puerta de entrada a ese universo íntimo. Allí, en una charla relajada desde el estudio con Martuli, Lali Espósito no solo repasa su último trabajo, sino que también revela detalles clave sobre cómo compone y produce sus canciones, dejando al descubierto uno de sus mayores secretos creativos.

El momento de mayor inspiración de Lali Espósito

Lejos de las rutinas tradicionales, Lali Espósito contó que su vínculo con el estudio tiene tiempos muy definidos: “No vengo a las 8 de la mañana porque cantar… no puedo pensar, no puedo ni hablar bien”, explicó, dejando en claro que necesita otro ritmo para crear.

El proceso creativo de Lali Espósito

Según detalló, suele comenzar sus jornadas en horas de la tarde: “Creo que a partir de las 11-12 es un gran momento”, señaló. Sin embargo, el verdadero diferencial aparece más tarde. “Soy una persona noctámbula, pienso mejor de noche, se me ocurren las mejores cosas”, confesó Lali Espósito. Ese esquema se traduce en largas horas de trabajo: “Puedo estar hasta el otro día… si fuera por mí le doy toda la noche, es un gran momento creativo”.

Lali Espósito sin filtro

Fue justamente en Camino a River donde Lali Espósito decidió compartir este aspecto de su rutina. La serie, que acompaña su camino hacia su primer River, muestra por primera vez el detrás de escena de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama y el proceso que hay detrás de cada canción.

En ese recorrido, la artista se muestra sin filtros, revisando decisiones, ideas y momentos clave que dieron forma a un proyecto que ya es un hito en su carrera.

Así, entre jornadas que comienzan por la tarde y noches enteras de inspiración, Lali Espósito deja en claro que su secreto no está en seguir reglas, sino en respetar su propio ritmo creativo, justo antes de dar el paso más importante de su carrera en el escenario más grande del país.