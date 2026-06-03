Así es la vida de Michelle Peters, la esposa de Tim Payne: viajes por el mundo, fotografía y una conexión con Latinoamérica

Una campaña impulsada por usuarios de redes sociales terminó convirtiendo a Tim Payne en uno de los fenómenos virales más inesperados del Mundial 2026. El defensor de Nueva Zelanda pasó de tener apenas unos miles de seguidores en Instagram a superar los 4 millones en cuestión de días gracias a una iniciativa encabezada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como Scarso.

Tim Payne y Michelle Peters

La explosión mediática no solo puso al futbolista en el centro de la escena, sino también a su entorno más cercano. Entre ellos apareció Michelle Peters, su esposa, quien hasta ahora había mantenido un perfil mucho más discreto. Sin embargo, una divertida reacción a la cumbia creada en honor a Tim Payne despertó la curiosidad de miles de usuarios que comenzaron a preguntarse quién es la mujer que acompaña al jugador en este momento de fama mundial.

Quién es Michelle Peters, la esposa de Tim Payne

Michelle Peters es modelo y fotógrafa, dos profesiones que le permitieron desarrollar una carrera vinculada a la imagen y al mundo digital. Aunque suele mantener un perfil más reservado que el de otras parejas de futbolistas, sus redes sociales reflejan una vida atravesada por los viajes, las producciones fotográficas y proyectos creativos.

Michelle Peters

Además, la esposa de Tim Payne posee una fuerte conexión con Latinoamérica pues, su madre nació en Costa Rica, mientras que su padre es oriundo de Nueva Zelanda. Esa herencia multicultural se refleja en parte de los contenidos que comparte y en el vínculo que rápidamente estableció con el público hispanohablante.

La reacción de Michelle Peters al reconocimiento de Tim Payne

Si bien Michelle Peters siempre se mantuvo alejada de la exposición mediática, la viralización de Tim Payne la llevó inevitablemente a formar parte de la conversación. Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando compartió un video reaccionando a la cumbia creada por fanáticos argentinos para celebrar el fenómeno del defensor neozelandés.

Tim Payne y Michelle Peters

Lejos de mostrarse incómoda, Michelle Peters agradeció el cariño recibido y se sumó con humor a la tendencia que inundó las redes sociales. Ese gesto fue celebrado por miles de usuarios, quienes destacaron la naturalidad con la que tanto ella como Tim Payne viven esta inesperada ola de popularidad.