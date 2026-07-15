miércoles 15 de julio del 2026
En vivo
MODA Hoy 16:00

Romina Lanaro y Carla Ciffoni, las modelos argentinas rompen la tradición de Chanel con el "vestido de la venganza"

Las argentinas fueron protagonistas de un desfile único en París.

Romina Lanaro y Carla Ciffoni
Romina Lanaro y Carla Ciffoni | Instagram

Con el Grand Palais transformado en un escenario de cuento de hadas, Chanel presentó en París la última colección signée Matthieu Blazy. La propuesta combinó una estética romántica, repleta de flores, transparencias, bordados y detalles de alta costura, y tuvo una destacada presencia argentina sobre la pasarela.

Desfile Chanel en París
Romina Lanaro

Las modelos Romina Lanaro y Carla Ciffoni fueron parte del desfile. Esta última fue la encargada de cerrar la presentación, rompiendo con la tradición de que la última pasada sea con un vestido de novia.

Desfile Chanel en París
Carla Ciffoni

La top nacida en Buenos Aires en 1992 lució un diseño negro inspirado en el recordado "vestido de la venganza" de Lady Di y en la libertad de Coco Chanel, quien nunca se casó.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en