Todas las fotos de Juli Poggio en la nueva campaña de Denim Pucheta Paz

Julieta Poggio se convirtió en una de las protagonistas de la nueva campaña de Denim Pucheta Paz, de la firma de los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz. En esta producción, la actriz y bailarina se sumó a una propuesta que combina moda y sensualidad, con una estética inspirada en las grandes campañas de jeans de los años 90.

Juli Poggio junto a Gustavo Pucheta y Fabián Paz

La producción también contó con la participación de los propios diseñadores, quienes compartieron protagonismo con la influencer en una serie de imágenes que recuperan el espíritu visual de aquella década. A través de esta propuesta, los diseñadores presentaron una nueva mirada sobre el denim, con una impronta urbana y contemporánea.

Una campaña de Denim Pucheta Paz con inspiración en los años 90: así fue la participación de Juli Poggio

La nueva producción retoma algunos de los códigos visuales que marcaron las campañas de jeans de los años 90. La sensualidad, las miradas y la cercanía entre los protagonistas forman parte de una propuesta que pone el foco en el contacto físico y en la expresividad de los cuerpos. Con Juli Poggio como una de sus figuras centrales, las imágenes recuperan una estética característica de aquella década.

Juli Poggio fue una de las protagonistas de la nueva colección de Pucheta Paz

Juli Poggio junto a Gustavo Pucheta y Fabián Paz

Gustavo Pucheta y Fabián Paz

Juli Poggio junto a Gustavo Pucheta y Fabián Paz

Juli Poggio junto a Gustavo Pucheta y Fabián Paz

La propuesta se construyó alrededor de una idea que atraviesa toda la producción: recuperar la cercanía y el contacto entre las personas en un contexto marcado por la virtualidad. En ese sentido, Juli Poggio formó parte de una campaña que buscó trasladar ese concepto a través de las miradas, los gestos y la interacción frente a cámara.