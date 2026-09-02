miércoles 02 de septiembre del 2026
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Valentina Schuchner presentó su colección inspirada en los ajuares de las mujeres del siglo XIX

A partir de una investigación, la diseñadora creó una colección que cruza tradición, corsetería y una paleta cargada de simbolismo.

La nueva colección de Valentina Schuchner
La nueva colección de Valentina Schuchner | Foto: @lady__miru

Luego de una investigación sobre los ajuares de las mujeres del siglo XIX, como enaguas, camisones, pañuelos… y reimaginando las tipologías clásicas de novia y de la corsetería tradicional, nació “Oda al olvido”.

La colección de Valentina Schuchner
La colección, titulada “Oda al olvido”, toma como punto de partida las prendas que formaban parte de los ajuares femeninos del siglo XIX.

Una combinación de los telas tradicionales de novia con algodón puro, bordados y superposiciones… Más una paleta que incorpora el rojo como símbolo de las emociones, el negro como la profundidad de los pensamientos y el rosa como territorio válido de lo femenino.

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