Valentina Schuchner presentó su colección inspirada en los ajuares de las mujeres del siglo XIX

Luego de una investigación sobre los ajuares de las mujeres del siglo XIX, como enaguas, camisones, pañuelos… y reimaginando las tipologías clásicas de novia y de la corsetería tradicional, nació “Oda al olvido”.

La colección, titulada “Oda al olvido”, toma como punto de partida las prendas que formaban parte de los ajuares femeninos del siglo XIX.

Una combinación de los telas tradicionales de novia con algodón puro, bordados y superposiciones… Más una paleta que incorpora el rojo como símbolo de las emociones, el negro como la profundidad de los pensamientos y el rosa como territorio válido de lo femenino.