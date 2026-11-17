Wanda Nara cuenta con un jardín que se integra de manera directa al entorno natural de su casa en Nordelta. La vista al lago, la presencia de vegetación cuidadosamente distribuida y una pérgola que funciona como punto de encuentro forman parte de una propuesta exterior donde cada sector parece estar conectado con el paisaje. Cada detalle marca cómo la conductora de MasterChef Celebrity decidió armonizar el espacio exterior de su casa.

Vista al lago y pérgola rústica: Wanda Nara sorprendió con el jardín de su mansión de Nordelta

En las últimas horas, Zaira Nara compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que permitieron conocer el jardín de la mansión de Wanda Nara. Las fotografías captaron una reunión familiar al aire libre y mostraron distintos sectores del exterior, un área diseñada para aprovechar el contacto con la naturaleza y las vistas abiertas que ofrece el entorno. La propiedad de la empresaria en Nordelta también cuenta con una pérgola rústica que se llevó todas las miradas.

Wanda Nara

El exterior de la residencia se destaca por su integración con el paisaje. Ubicada frente al agua, la mansión cuenta con un amplio jardín que mantiene una relación directa con el lago, uno de los elementos que estructura visualmente todo el espacio. Desde distintos puntos del terreno es posible observar una vista despejada, manteniendo una conexión constante con el entorno, y acompaña la distribución de las áreas que la modelo destinó para los encuentros con su familia.

Uno de los rincones que más llamó la atención de las fotos que compartió Zaira Nara fue una pérgola de madera de estilo rústico donde sus hijos y Wanda Nara compartían la tarde. Debajo de esa estructura se dispuso una mesa de gran tamaño acompañada por sillas de respaldo tejido, una combinación que mantiene el carácter natural del entorno y que se integra con facilidad al paisaje verde que rodea la propiedad.

El jardín de la mansión de Wanda Nara

La vegetación también tiene un papel relevante dentro del diseño exterior. Entre las especies que se observan aparece un árbol de quinotos ubicado en un gran macetero gris, una presencia que aporta color y variedad al conjunto. “Quiero un árbol de quinotos, la dejé sin quinotos a Wandi”, escribió la modelo en sus redes sociales. A su alrededor se distribuyen otras plantas en distintos puntos del jardín, alternando macetas de gran tamaño con áreas abiertas que permiten conservar una estética ordenada, conectada con la naturaleza.

El quincho de la mansión de Wanda Nara combina entretenimiento y diseño

Además del jardín, otro de los sectores que llamó la atención de la mansión de Wanda Nara es el quincho. Este ambiente fue pensado como un espacio para compartir reuniones y actividades, manteniendo una identidad propia, pero en sintonía con el estilo general de la casa. Su distribución permite combinar momentos de ocio con encuentros sociales en un mismo lugar.

Quincho de la mansión de Wanda Nara

Dentro de este sector se encuentra una mesa de pool que ocupa una posición central y funciona como uno de los principales puntos de reunión. La decoración mantiene un estilo contemporáneo, con elementos que priorizan la funcionalidad sin perder protagonismo visual. Además, este espacio incorpora una zona de bar privado al resto del ambiente. El mobiliario elegido acompaña esa propuesta con banquetas de diseño particular, caracterizadas por su estructura de tres patas, un detalle que aporta personalidad sin romper la armonía estética.

La combinación entre el jardín y el quincho permite comprender cómo fue pensado el sector exterior de la mansión. Mientras la vista al lago, la pérgola de madera y el árbol de quinotos construyen un entorno ligado al paisaje natural, el ambiente cerrado suma espacios destinados al entretenimiento y las reuniones. La propiedad de Wanda Nara reúne diferentes áreas conectadas entre sí, donde el exterior y los espacios sociales forman parte de una misma propuesta.

Quincho de la mansión de Wanda Nara

Wanda Nara encuentra en la combinación de vista al lago, pérgola rústica y árbol de quinotos algunos de los rasgos que definen el jardín exterior de su mansión de Nordelta. Estos elementos se integran a un jardín diseñado para aprovechar el entorno natural y conectar las distintas áreas destinadas al descanso y los encuentros al aire libre. La distribución de los espacios, junto con la presencia de vegetación, permite que la propuesta acompañe la identidad de la propiedad.

VDV