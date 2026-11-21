El interiorismo contemporáneo abandona la rigidez de los espacios puramente contemplativos para abrazar objetos que invitan al disfrute cotidiano. En esta línea, los entretenimientos de salón y las máquinas recreativas ganan terreno como verdaderas piezas de diseño capaces de dialogar con muebles de autor y arquitecturas sofisticadas. Wanda Nara, Nicolás Cabré y Diego Ramos lideran esta tendencia al integrar propuestas de ocio en sus propias residencias, demostrando que la diversión y el buen gusto conviven en perfecta armonía cuando existe una curaduría estética detrás de cada elección.

El metegol de lujo de Wanda Nara

En el comedor principal de Wanda Nara rompe la sobriedad del ambiente con un impactante metegol estilo estadio. La pieza destaca por su estructura en rojo vibrante y detalles cromados, generando un contrapunto visual audaz frente a las paredes revestidas en cemento alisado y el mobiliario en tonos tierra y madera oscura. Lejos de quedar relegado a un playroom oculto o a un rincón secundario, el fútbol de mesa ocupa un lugar central junto a la mesa principal y las sillas tapizadas en género neutro, convirtiéndose en el punto focal de las reuniones.

Wanda Nara incorporó un metegol en su living

La ambientación del espacio equilibra la energía lúdica del juego con elementos de decoración sumamente cuidados. El living cuenta con una consola de madera lustrada, descansan dos cuadros de gran formato con fotografías ecuestres apoyados directamente sobre la superficie, acompañados por un parlante de estética vintage en color crema y una lámpara de pie con pantalla negra minimalista. En el extremo opuesto, un estante flotante exhibe botellas y copas, reforzando el espíritu anfitrión del lugar. Vestida de manera descontracturada con camisa blanca y jean, y con su espíritu competitivo intacto: "Siempre quiero ganar", escribió en sus redes. Así, la conductora transforma un símbolo popular argentino en una pieza protagonista de su living comedor.

El rincón arcade de Diego Ramos

Por su parte, Diego Ramos lleva la nostalgia ochentosa directamente a su quincho mediante una máquina de arcade personalizada con estética de Star Wars. El gabinete vertical, acabado en negro mate con filetes dorados y gráfica original de la saga galáctica, aporta un acento pop y coleccionable a un sector pensado para el encuentro social. La ubicación estratégica junto al horno parilla de cerámica negra en forma de huevo y una mesa de líneas puras en el mismo tono consolida una paleta monocromática de fuerte impronta industrial y moderna.

El juego de fichenes retro en el quincho de Diego Ramos

El actor disfruta de este emblema de los fichines en un entorno luminoso con pisos de porcelanato claro y muros en microcemento gris. La consola, equipada con dos palancas rojas tradicionales y botonera multicolor, funciona como una escultura interactiva que convive con la parrilla de diseño y los ventanales que conectan con el patio exterior. De este modo, convierte el espacio gastronómico de su casa en un refugio personal donde el diseño contemporáneo celebra la cultura pop sin perder coherencia visual ni sofisticación.

La pista de Fórmula 1 de Nicolás Cabré

Nicolás Cabré lleva la experiencia del entretenimiento doméstico a un nivel de realismo extremo con un simulador profesional de automovilismo instalado en pleno living. Tras dejar atrás una improvisada puesta en escena sobre una mesa de madera entre sillones de ratán y textiles crudos, el actor incorpora una silla gamer inspirada en los monoplazas de McLaren de Fórmula 1, identificada con el número 4. La estructura aerodinámica en naranja vibrante y negro brillante, montada sobre una alfombra temática que replica el asfalto de un circuito con pianitos rojos y blancos, redefine por completo la fisonomía del salón.

Nicolás Cabré y el simulador de Fórmula 1

El equipamiento incluye volante deportivo con levas, pedalera metálica, tapizado acolchado en negro y una pantalla de gran formato ubicada frente a los cortinados blancos translúcidos que bañan de luz natural todo el ambiente. A pesar de su fuerte impronta tecnológica y deportiva, el simulador se integra con naturalidad sobre los pisos de madera cálida. Alrededor, la decoración mantiene un clima sereno gracias a plantas de interior de hojas amplias como una monstera, cestos de fibras naturales, repisas flotantes con trofeos y una imponente escultura de Buda en piedra clara que equilibra la adrenalina de las pistas.

Así, tanto en su versión más tradicional como en su faceta tecnológica, el juego recupera un rol protagónico dentro de la arquitectura doméstica. A través de sus elecciones personales, Wanda Nara, Diego Ramos y Nicolás Cabré confirman que los objetos con carga emocional y lúdica resultan indispensables para construir hogares vivos, auténticos y con sello propio.