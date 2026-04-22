Zaira Nara le respondió a Paula Chavés por el madrinazgo de su hija: "Yo soy respetuosa"

Luego de que Paula Chaves confirmara públicamente que le quitó a Zaira Nara el madrinazgo de su hija Filipa, la modelo rompió el silencio y, fiel a su estilo, eligió un tono calmo y sin confrontaciones. En diálogo con Desayuno América (América TV), dejó en claro su postura frente al conflicto: evitar la polémica y respetar el pedido de su examiga.

Zaira Nara y Paula Chaves

Qué dijo Paula Chaves sobre el madrinazgo de Zaira Nara

Semanas atrás, aprovachando la conducción de su programa Tapados de Laburo en Olga, Paula Chaves fue tajante al referirse al vínculo que alguna vez la unió a Zaira Nara como familia. “Una de mis hijas era su ahijada”, expresó, utilizando el pasado y dejando en evidencia que esa relación quedó atrás.

La frase no pasó desapercibida, ya que implicó una decisión simbólica pero contundente: quitarle a la modelo el madrinazgo de Filipa, un rol que había asumido en medio de la estrecha amistad que compartían. “No tenemos vínculo hace años, ya está”, agregó la conductora, reafirmando que no hay lugar para una reconciliación.

Paula Chaves y Zaira Nara

Si bien ninguna de las dos dio detalles concretos sobre el origen de la pelea, desde hace tiempo circula la versión de que el quiebre se habría producido cuando Zaira Nara se separó de Jakob von Plessen y meses después comenzó su relación con Facundo Pieres, quien había sido pareja de Paula Chaves durante dos años.

La reacción de Zaira Nara tras la tajante decisión de Paula Chaves

Frente a estas declaraciones, Zaira Nara fue consultada en Desayuno América (América TV) y eligió mantenerse al margen. “No quiero referirme más a ella porque pidió públicamente que no lo haga, así que lo voy a respetar. No tengo nada para decir”, sostuvo.

Incluso cuando le preguntaron si le dolió la decisión de dejar de ser madrina, evitó profundizar: “No quiero hablar nada referido a ella porque soy respetuosa. Ya lo leyeron todos, pero no voy a decir más”.

De esta manera, la modelo marcó una clara diferencia en la forma de manejar la situación: mientras Paula Chaves fue directa al blanquear el corte definitivo —incluyendo el vínculo con su hija—, Zaira Nara optó por el bajo perfil y el silencio, dejando en claro que no va a alimentar la polémica.