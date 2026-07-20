La princesa Leonor y la infanta Sofía dijeron presente en la final del Mundial en New Jersey

Este domingo 19 de julio quedó marcado como una fecha histórica para el pueblo español. La Selección de España se consagró campeona del mundo por segunda vez en su historia tras vencer a Argentina en la gran final del Mundial 2026. Para presenciar el trascendental encuentro, la familia real española viajó a Estados Unidos y vivió de cerca la consagración de La Roja. Entre los presentes se destacaron la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes acompañaron a los jugadores y cuerpo técnico en una jornada inolvidable.

Así vivieron la final del mundial 2026 la princesa Leonor y la infanta Sofía

Al igual que en Sudáfrica 2010, la princesa Leonor y la infanta Sofía dijeron presente en una final del Mundial 2026. En esta oportunidad, las hijas de los reyes Felipe VI y Letizia viajaron junto a sus padres al estadio MetLife de Nueva Jersey para alentar a la Selección de España en la definición frente a Argentina. Allí vivieron de cerca todo el folclore del fútbol e incluso fueron parte de la ceremonia de coronación, donde pudieron ver de cerca la Copa del Mundo y participaron en la entrega del trofeo a los flamantes campeones.

La princesa Leonor y la infanta Sofía se hicieron presentes en la final del Mundial 2026 | Casa Real de España

A través de las redes sociales oficiales de la Casa Real de España se compartieron distintas postales de la jornada. Las imágenes mostraron a las jóvenes royals durante la previa del encuentro, siguiendo con atención el partido desde los palcos junto a Donal Trump y Giovanni Infantino, presidente de la FIFA y, finalmente, en la ceremonia de premiación. Siempre sonrientes, las chicas apostaron por estilismos coordinados en los colores de la selección española y con un marcado efecto matchy-matchy junto a su madre.

En cuanto a los looks, la reina Letizia eligió un vestido midi de silueta acampanada con un sutil pliegue frontal que proporciona amplitud en la falda. Leonor, por su parte, lució una camisa blanca anudada en el lateral izquierdo, con el cuello ligeramente desabrochado, que combinó con un pantalón sastrero rojo. Sofía optó por una camisa oversize roja de mangas largas arremangadas y un pantalón sastrero en tono beige, confeccionado en la misma tela que el de su hermana, logrando una combinación ideal entre ambas.

La princesa Leonor y la infanta Sofía junto a su mamá, la reina Letizia | Casa Real de España

La princesa Leonor y la infanta Sofía junto a los jugadores en el campo de juego

Al ingresar al campo de juego, los reyes Felipe VI y Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonizaron el tradicional saludo protocolar a los flamantes campeones del mundo. Desde las redes sociales oficiales de la Casa Real de España compartieron las imágenes de ese emotivo momento y escribieron: "Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".

La familia Real en la final del Mundial 2026 | Casa Real de España

Tras la entrega de las medallas llegó el momento más esperado de la noche: el capitán español levantó la Copa del Mundo y desató el festejo de todo el plantel. Una vez consumada la consagración, la familia real volvió a ocupar un lugar central en la ceremonia y acompañó de cerca los festejos de La Roja. "Un triunfo que permanecerá para siempre en la historia del deporte español. ¡Enhorabuena!", expresaron en sus redes.

La princesa Leonor y la infanta Sofía se hicieron presentes en la final del Mundial 2026 | Instagram

Fue entonces cuando las ladys no ocultaron su emoción y sostuvieron con sus propias manos el trofeo dorado, el mismo que habían visto de cerca 16 años antes, cuando eran apenas unas niñas de 4 y 3 años durante la histórica conquista de España en el Mundial de Sudáfrica 2010. La postal simbolizó el paso del tiempo y el estrecho vínculo de la familia real con uno de los capítulos más gloriosos del fútbol español.

Princesa Leonor e infanta Sofía con la Copa del Mundo | Redes Sociales

Con esta histórica consagración, España volvió a escribir una de las páginas más gloriosas de su fútbol y la familia real fue testigo privilegiado de un momento que quedará para siempre en la memoria del país. Para la princesa Leonor y la infanta Sofía, además, la celebración tuvo un significado especial: 16 años después de haber presenciado el primer título mundial siendo unas niñas, volvieron a vivir la emoción de ver a La Roja levantar la Copa del Mundo, esta vez como protagonistas de una nueva generación. "Los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, felicitan a la Selección Española de Fútbol, tras haberse convertido en campeones del mundo", concluyeron los reyes en el posteo.